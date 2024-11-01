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La Kaiserschlacht, el último intento alemán de ganar la Primera Guerra Mundial

Tras años de estancamiento, la Primera Guerra Mundial dio un vuelco cuando, en 1917, la Revolución Rusa acabó con el zar y sumió al país en una guerra civil. Ello privaba a los aliados de su aliado ruso y, tras firmar la paz con Lenin, las Potencias Centrales concentraron todos sus efectivos en el frente occidental. El general en jefe del Káiser, Erich von Ludendorff, decidió pues jugárselo el todo por el todo en la primavera mediante una ofensiva con todas las fuerzas que le quedaban para ganar la guerra antes de que fuera demasiado tarde.

| etiquetas: kaiserschlacht , alemania , 1gm
3 1 0 K 99 Historia
8 comentarios
3 1 0 K 99 Historia
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Si no recuerdo mal el tal Ludendorff era un cabronazo de cuidado. Este tipo fue el que pergeñó el concepto de Guerra Total, y sostenía que el estado natural de los países era la guerra, mientras que la paz era sólo un breve receso. Era también ultraderechista, y echaba la culpa de sus derrotas a los izquierdistas, judíos, y demás. Por supuesto fue uno de los que apoyaron la subida de Hitler al poder.
2 K 49
Ripio #5 Ripio
#2 Sí, pero el que tenía delante, Douglas Haig, era mucho peor.
Las tropas se meaban encima si comandaba él los ataques.
Era considerado un auténtico carnicero.
3 K 62
#7 luckyy
#4 ya, pero llevan haciendoles la guerra, por una cosa u otra, toda la vida
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#1 luckyy
Los occidentales jamás han dejado a la Rusia comunista en paz: primero atacando a a Lenin, después con la guerra fría y actualmente contra Putin, que es un fascista como ellos.
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#4 rystan
#1 Ni Lenin ni Stalin ni Putin son personas tan peligrosas como Hitler o Trump.
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#3 rystan
Ello privaba a los aliados de su aliado ruso

Justamente. Lo que Alemania hizo fue enviar un agente suyo (Lenin) a Rusia con el mandato de acabar con el frente ruso. Para ello montó una revolución (y eso funcionó), y una vez puesto en eso, se quedó de Gran Líder.

Hay una parte adicional. Como que Alemania no podía estar enviando dinero a Lenin sin que se notase (pudieron enviar poca cosa), Lenin se puso a financiarse mediante atracos a bancos. Para ello contrató a un matón (Stalin) que organizó el tema.

El resto es la historia conocida. En contra del criterio de todos los demás, Lenin encumbró a Stalin, que heredó el puesto de Gran Líder.
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#6 F.c.r
#3 Dios que interesante esta novela histórica que te has montado, alguna fuente sería? O utilizas la Cibeles como manual histórico de cabecera?
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#8 rystan
#6 Son todo datos documentados. Lo de Lenin es lo más fácil de encontrar.
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menéame