La Kaiserschlacht, el último intento alemán de ganar la Primera Guerra Mundial

Tras años de estancamiento, la Primera Guerra Mundial dio un vuelco cuando, en 1917, la Revolución Rusa acabó con el zar y sumió al país en una guerra civil. Ello privaba a los aliados de su aliado ruso y, tras firmar la paz con Lenin, las Potencias Centrales concentraron todos sus efectivos en el frente occidental. El general en jefe del Káiser, Erich von Ludendorff, decidió pues jugárselo el todo por el todo en la primavera mediante una ofensiva con todas las fuerzas que le quedaban para ganar la guerra antes de que fuera demasiado tarde.