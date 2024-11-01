La Kaiserschlacht, el último intento alemán de ganar la Primera Guerra Mundial

Tras años de estancamiento, la Primera Guerra Mundial dio un vuelco cuando, en 1917, la Revolución Rusa acabó con el zar y sumió al país en una guerra civil. Ello privaba a los aliados de su aliado ruso y, tras firmar la paz con Lenin, las Potencias Centrales concentraron todos sus efectivos en el frente occidental. El general en jefe del Káiser, Erich von Ludendorff, decidió pues jugárselo el todo por el todo en la primavera mediante una ofensiva con todas las fuerzas que le quedaban para ganar la guerra antes de que fuera demasiado tarde.
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Las tropas se meaban encima si comandaba él los ataques.
Era considerado un auténtico carnicero.
Justamente. Lo que Alemania hizo fue enviar un agente suyo (Lenin) a Rusia con el mandato de acabar con el frente ruso. Para ello montó una revolución (y eso funcionó), y una vez puesto en eso, se quedó de Gran Líder.
Hay una parte adicional. Como que Alemania no podía estar enviando dinero a Lenin sin que se notase (pudieron enviar poca cosa), Lenin se puso a financiarse mediante atracos a bancos. Para ello contrató a un matón (Stalin) que organizó el tema.
El resto es la historia conocida. En contra del criterio de todos los demás, Lenin encumbró a Stalin, que heredó el puesto de Gran Líder.