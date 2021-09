Un juzgado de Sevilla niega el DNI a una mujer tras una década: "Yo no existo"

Remedios Fernández Flores está viva desde 1985. Tiene forma humana y es hija de su madre. Tres datos necesarios para ejercer su derecho a voto, a prestaciones por desempleo y subvenciones municipales, para ir a un concierto si quisiera o hacer un viaje y, sobre todo, para existir. Pero no tiene Documento Nacional de Identidad (DNI), por tanto, es una persona apartada del sistema, que vive en los márgenes donde no se contempla que sea una ciudadana que reúna los requisitos para tener una vida "normal": "Me siento abandonada por el mundo.