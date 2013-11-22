edición general
Un juzgado de Ferrol archiva la denuncia por agresión sexual contra el ex conselleiro Villares (PP)

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha archivado la denuncia por agresión sexual contra el ex conselleiro do Mar Alfonso Villares (PP) al concluir el sumario sin procesamiento. Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) este lunes, el juzgado ha dado por concluidas las diligencias de investigación y ha acordado que no ha lugar al procesamiento.

