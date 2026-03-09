edición general
Las juventudes del PPCV se hacen mayores sin renovación a la vista: el líder de Nuevas Generaciones, Juan Carlos Caballero, a punto de cumplir 37 años, tiene su mandato caducado desde 2022

El presidente de las juventudes populares accedió al cargo en 2012, cuando tenía 23 años y Alberto Fabra lideraba el PPCV. Ahora va camino de los 37. Caballero fue reelegido en 2018 para los siguientes 4 años, según mandan los estatutos, pero vencido el plazo, el partido no ha convocado el congreso ni tiene previsión de hacerlo en el futuro próximo. Mano derecha de María José Catalá, es concejal y portavoz en el Ayuntamiento de València, secretario general del PP municipal y coordinador autonómico de la organización.

8 comentarios
joffer #1 joffer
Con casi 40 tacos lider de juventudes.
6 K 69
makinavaja #6 makinavaja
#1 ...son los nuevos 20!!! :-D :-D
0 K 12
Asimismov #3 Asimismov
Chiringuitos de los buenos, bien.
0 K 13
#2 DotorMaster *
Alguno habrá que irá a mear y se meará los zapatos porque no tendrá potencia de chorro.
0 K 11
#5 DenisseJoel
Estos son los amiguitos de Vox y Alvise, con 40 años y sin dar palo al agua. Vagos viviendo de paguitas gracias a los impuestos de los demás.
0 K 11
Andreham #4 Andreham
Hasta los fachas no están teniendo hijos, porque mira que lo tienen fácil.

Debe ser cosa de la degradación de Occidente y la familia tradicional por culpa de la izquierda.
0 K 8
#7 Tronchador.
Pero eso es porque aún no se han dado cuenta que las NNGG del PP es VOX.
0 K 7
#8 fpove
Jovenes emperchadores.
0 K 7

