Las juventudes del PPCV se hacen mayores sin renovación a la vista: el líder de Nuevas Generaciones, Juan Carlos Caballero, a punto de cumplir 37 años, tiene su mandato caducado desde 2022

El presidente de las juventudes populares accedió al cargo en 2012, cuando tenía 23 años y Alberto Fabra lideraba el PPCV. Ahora va camino de los 37. Caballero fue reelegido en 2018 para los siguientes 4 años, según mandan los estatutos, pero vencido el plazo, el partido no ha convocado el congreso ni tiene previsión de hacerlo en el futuro próximo. Mano derecha de María José Catalá, es concejal y portavoz en el Ayuntamiento de València, secretario general del PP municipal y coordinador autonómico de la organización.