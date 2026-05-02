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Justo García Castrillón, hostelero, dueño del Yumay y exdirectivo del Real Oviedo: "Lo peor de la hostelería es compatibilizarla con la vida familiar, a mi hijo lo crio su abuela"
'Cuando estuve en la directiva del Oviedo la situación era delicadísima, llegando a tener cortes de luz; fue muy importante lo que nos aportó la gente'
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justo garcía castrillón
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hostelería
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#2
Jointhouse_Blues
Hostelero explota a su madre.
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eltxoa
*
pero hay equipo de futbol en Oviedo!? creía que solo había RM, atlético, Villareal y el Barça. No salen otros en la tele.
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