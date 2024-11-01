Juicio de los Reichsbürger en Fráncfort: declara el fiscal (alemán)

El fiscal de Coblenza había estado investigando al grupo "Patriotas Unidos", que supuestamente había planeado secuestrar, entre otras cosas, al ex Ministro Federal de Sanidad Lauterbach (SPD). Uno de los miembros del grupo también habría mantenido contactos con varios acusados del "Grupo Reuß". Durante el juicio, informó de que le habían confirmado los planes de asaltar el Reichstag de Berlín, según el fiscal.