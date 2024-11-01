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Un juez de Indiana dictamina que la prohibición estatal del aborto vulnera la libertad religiosa de quienes desean abortar (Eng)

Un juez de Indiana dictamina que la prohibición estatal del aborto vulnera la libertad religiosa de quienes desean abortar (Eng)

Un juez ha dictaminado que la ley no puede favorecer la teología conservadora mientras ignora otras tradiciones religiosas

| etiquetas: libertad religiosa , aborto , indiana , religión , juez , mujer
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5 comentarios
17 3 0 K 159 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Por desgracia se le puede poner un pero a esta sentencia:
Como se presentó en forma de demanda colectiva, el dictamen sólo atañe a personas cuyas creencias religiosas les muevan a obtener abortos. La gente que simplemente quiera obtener uno por razones personales seguirá sin poder hacerlo.

La solución es afiliarse al Templo Satánico, que conste.
6 K 98
#4 solojavi
#1 Pues sí, finalmente todos los ateos van a tener que buscarse filiaciones religiosas (aunque sus premisas sean ateas) para poder tener derechos en el país de las libertades.
1 K 15
#5 A_S
#1 me parece a mí que van a tener muchas afiliaciones en los próximos dias
1 K 27
makinavaja #2 makinavaja
QUé mania de mezclar religión con sexo, aborto, y otras cosas...
0 K 12
#3 Ferroviman
No me esperaba este girito en la manera de gestionar el ultra fanatismo religioso pero, joder, como me gusta
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menéame