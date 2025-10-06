Juez fija plazo de 14 días para designar nuevo fiscal en caso electoral de Georgia contra Trump

El juez que supervisa el caso de interferencia electoral en Georgia contra el presidente Donald Trump y otros dijo que desestimará el caso en 14 días si no se nombra un nuevo fiscal que se haga cargo.
| etiquetas: juez , trump , georgia , eeuu , elecciones , 2020 , juicio
Kenneth Chesebro, un abogado alineado con Donald Trump que ayudó a elaborar la trama de electores falsos de 2020, se declara culpable en el caso de subversión electoral de Georgia. El acuerdo de culpabilidad es otra gran victoria para el fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, quien acusó a Trump y a otras 18 personas en el esfuerzo por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.… » ver todo el comentario