Juan Antonio Canta - Rap de los cuarenta limones

Videoclipo de la canción de Juan Antonio Canta. Rap de los cuarenta limones

3 comentarios
Pacman #1 Pacman
He de reconocer públicamente y sin remordimientos que compré ese disco

Voluntariamente

Y los escuché... Más de una vez.
sin amenazas ni coacciones de nadie
BastardWolf #2 BastardWolf *
#1 este pobre hombre acabó hasta el coño de su propia cancion y que no le dejasen desarrollarse con nada mas, la gente solo le queria por la cancion del limon. Al final se suicidó
Desgastado #3 Desgastado
Mítico en su grupo Pabellón Psiquiátrico.
