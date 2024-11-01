·
Juan Antonio Canta - Rap de los cuarenta limones
Videoclipo de la canción de Juan Antonio Canta. Rap de los cuarenta limones
#1
Pacman
He de reconocer públicamente y sin remordimientos que compré ese disco
Voluntariamente
Y los escuché... Más de una vez.
sin amenazas ni coacciones de nadie
0
K
11
#2
BastardWolf
*
#1
este pobre hombre acabó hasta el coño de su propia cancion y que no le dejasen desarrollarse con nada mas, la gente solo le queria por la cancion del limon. Al final se suicidó
0
K
11
#3
Desgastado
Mítico en su grupo Pabellón Psiquiátrico.
0
K
6
