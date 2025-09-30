edición general
Una joven a la que violaron en Bilbao denuncia la huida de su violador a Mali tras ser puesto en libertad

Una joven a la que violaron en Bilbao denuncia la huida de su violador a Mali tras ser puesto en libertad  

“Hola mi nombre es Izaro y el 8 de septiembre del año pasado sufrí una violación en Bilbao”. Así es como esta joven ha hecho pública la agresión sexual que sufrió el 8 de septiembre del año pasado, por la que la Ertzaintza detuvo a un joven de veinte años como presunto autor. “Mi abogada solicitó una retirada del pasaporte y una orden de alejamiento, cosa que la respuesta por parte del juez fue que pensaba que era inocente. A consecuencia de eso el agresor se ha fugado, se ha ido a Mali”.

aupaatu #1 aupaatu
Pero el problema era Irene Montero y su ley del Si es Si no la judicatura y negativa a aplicar la transitoria General.
Pero los jueces no interpretan las leyes según
su moralina conservadora, son seres de luz que iluminan el camino de la justicia.
Asimismov #2 Asimismov
No vale que huya a Mali, hay que volver a traerle, juzgarle y reportarle por la fuerza.
