Una joven a la que violaron en Bilbao denuncia la huida de su violador a Mali tras ser puesto en libertad  

“Hola mi nombre es Izaro y el 8 de septiembre del año pasado sufrí una violación en Bilbao”. Así es como esta joven ha hecho pública la agresión sexual que sufrió el 8 de septiembre del año pasado, por la que la Ertzaintza detuvo a un joven de veinte años como presunto autor. “Mi abogada solicitó una retirada del pasaporte y una orden de alejamiento, cosa que la respuesta por parte del juez fue que pensaba que era inocente. A consecuencia de eso el agresor se ha fugado, se ha ido a Mali”.