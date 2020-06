José Manuel Calvo secunda a Marta Higueras y tampoco participará en el proceso de constitución de Más Madrid

El portavoz de Desarrollo Urbano de Más Madrid, José Manuel Calvo, seguirá a la portavoz orgánica, Marta Higueras, y no participará en el proceso de constitución de un partido, esto es, no se afiliará a él porque, entre otras razones, «no fue ese el proyecto que se impulsó con Manuela Carmena». En declaraciones a Europa Press, Calvo ha explicado que no le interesa formar parte de esta iniciativa «y mucho menos tras el proceso traumático de Podemos». Él está centrado en el trabajo en el grupo municipal y no le interesa «participar en nada más».