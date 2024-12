Jordi Cruz no se calla sobre el problema de la vivienda: "He currado como un desgraciado para tener una buena casa"

“Ahora escucho a gente joven que dice, y es verdad, eh, la cosa de los pisos está fatal. Cierto. Pero cuando yo tenía 18 años, tampoco eran fáciles las cosas. Quizá era diferente, pero no era fácil”, . “Yo también pensaba: ‘nunca me voy a poder comprar una casita bonita ni nada, me va a costar mucho’. Y [ahora] tengo una buena casa, ¿por qué? Porque he currado como un desgraciado”, argumentaba.