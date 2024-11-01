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Javier Negre y su condena judicial antes de llegar a La Derecha Diario

Javier Negre y su condena judicial antes de llegar a La Derecha Diario

Condenado en España, Javier Negre desembarcó en Argentina con La Derecha Diario con un solo objetivo: el debate binario y la división de los argentinos. Detrás de su actual expansión regional, existe un antecedente judicial de peso: una condena por vulneración de derechos fundamentales mientras se desempeñaba en El Mundo.
Lejos de tratarse de un episodio menor, el caso incluye una sentencia categórica, prácticas periodísticas cuestionadas y una rectificación pública que desmintió los ejes centrales del trabajo publicado.

| etiquetas: javier negre , condena , el mundo , la derecha diario
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3 comentarios
17 0 0 K 245 Ardilléame
#3 Marisadoro *
EdMundo "reconocer que la entrevista nunca fue concedida, no existió consentimiento para difundir información ni imagen y los hechos centrales del reportaje eran incorrectos."
Una desautorización completa del artículo de Negre.
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Laro__ #1 Laro__
Todavía no han descubierto en Argentina de qué es de lo que vive "El Condenas". Ya lo descubrirán...
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#2 CuiProdestHocBellum
Negre el "regre" es un mercenario de la palabra. Un mentiroso obligado por la justicia a rectificar sus barrabasadas. Un tipo tan ultra que incluso en el "inmundo" no tenia sitio por lo exagerado de su militancia ultra. El problema no es que sea la antítesis del periodismo, el problema es que tiene a miles de seguidores que solo esperan su ración de mierda para poder saborearla a gusto. Saben que consumen mierda, y aun asi piden mas... Y no son pocos.
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menéame