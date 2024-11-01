Javier Negre y su condena judicial antes de llegar a La Derecha Diario

Condenado en España, Javier Negre desembarcó en Argentina con La Derecha Diario con un solo objetivo: el debate binario y la división de los argentinos. Detrás de su actual expansión regional, existe un antecedente judicial de peso: una condena por vulneración de derechos fundamentales mientras se desempeñaba en El Mundo.

Lejos de tratarse de un episodio menor, el caso incluye una sentencia categórica, prácticas periodísticas cuestionadas y una rectificación pública que desmintió los ejes centrales del trabajo publicado.