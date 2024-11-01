Javier Milei y su hermana abucheados e insultados en el microcentro porteño  

El presidente Javier Milei y su hermana Karina fueron abucheados e insultados este miércoles por un grupo de personas en la Ciudad de Buenos Aires y debieron retirarse rápidamente al grito de “chorros”, “hijos de puta” y “coimera”. Los funcionarios junto a sus custodios abordaron una camioneta negra para huir de las inmediaciones. El rechazo de los vecinos tiene lugar en medio del avance opositor en el Congreso y de una serie de caminatas y visitas provinciales que tuvieron malos resultados para los dirigentes de La Libertad Avanza.