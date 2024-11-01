edición general
Javier Milei y su hermana abucheados e insultados en el microcentro porteño

El presidente Javier Milei y su hermana Karina fueron abucheados e insultados este miércoles por un grupo de personas en la Ciudad de Buenos Aires y debieron retirarse rápidamente al grito de “chorros”, “hijos de puta” y “coimera”. Los funcionarios junto a sus custodios abordaron una camioneta negra para huir de las inmediaciones. El rechazo de los vecinos tiene lugar en medio del avance opositor en el Congreso y de una serie de caminatas y visitas provinciales que tuvieron malos resultados para los dirigentes de La Libertad Avanza.

Tito_Keith #1 Tito_Keith
No lo entiendo, pero si Argentina va como un pepino! :troll:
Papirolin #3 Papirolin
#1 Es gente que cree más en su flaco salario que en su gordo presidente.
Papirolin #2 Papirolin
Lo interesante de este caso es la espontaneidad del hecho y la virulencia de los insultos porque nadie sabía que estarían en el lugar. Apenas fueron detectados por distintas personas, se juntó una muchedumbre indignada a insultarlos. Más allá del impacto electoral que pudiera tener esto, se suma a otras situaciones similares ocurridas en distintas provincias. Sí queda claro que hay malestar popular por los escándalos de corrupción, la situación económica y muy probablemente el concierto de rock que brindó Milei anoche en el Movistar Arena de Buenos Aires ante miles de sus fans y funcionarios del gobierno.
Tito_Keith #4 Tito_Keith
#2 Estoy al tanto del concierto y he visto bastantes imágenes. Le resta la poca credibilidad que le queda. Por lo que dicen los analistas argentinos se viene la debacle, la única duda es cómo de profunda.
