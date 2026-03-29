Javier Gil, sobre la crisis de acceso a la vivienda en España: "Tu futuro va a depender de tu capacidad de heredar"

La vivienda quita el sueño. Según datos del CIS, el 42,6% de la ciudadanía reconoce que les preocupa, un porcentaje que ha ido en aumento. Es el principal problema de España y el segundo en sus esferas personales. Los precios de compra se han disparado, haciendo que adquirir una vivienda propia se haya vuelto imposible para una parte importante de la población, que debe vivir alquilada y afrontar su propia escalada de precios. Salvo un paréntesis durante la pandemia, los precios de los alquileres han subido año tras año desde 2015, según cuenta
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@eirene ¿hay por ahí algún bug que permite que este que manda la noticia me responda a un comentario pero yo no pueda responderle a el?
Porque me ha respondido a uno hace un rato, pero yo no puedo avisarle a el
Pero trankis, cuando se hacen mayores de edad también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus propias proles en la precariedad, en la pobreza, y en el capitalismo y la monarquía que las causan. No podrán culparos a vosotros de haberles hecho a ellos lo mismo, como vosotros tampoco… » ver todo el comentario
Pero todo el mundo tiene que colaborar y tener descendencia de forma responsable.