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Javier Gil, sobre la crisis de acceso a la vivienda en España: "Tu futuro va a depender de tu capacidad de heredar"

La vivienda quita el sueño. Según datos del CIS, el 42,6% de la ciudadanía reconoce que les preocupa, un porcentaje que ha ido en aumento. Es el principal problema de España y el segundo en sus esferas personales. Los precios de compra se han disparado, haciendo que adquirir una vivienda propia se haya vuelto imposible para una parte importante de la población, que debe vivir alquilada y afrontar su propia escalada de precios. Salvo un paréntesis durante la pandemia, los precios de los alquileres han subido año tras año desde 2015, según cuenta

| etiquetas: vivienda , casa , españa
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7 comentarios
6 2 4 K 39 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Yo discrepo, creo que si nos quejamos del cambio climatico en redes, calor insufrible, masificacion y tal hacemos que no vengan,caen precios y si evocamos a los cristianos en contra de la especulacion de los epstein izquierda o derecha terminamos con esto y nos quitamos el pacto epstein genocida que impide que tengamos familia casa e hijos
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#3 tropezon *
Es duplicada
www.meneame.net/story/esperar-heredar-unica-esperanza-mayoria-jovenes-

@eirene ¿hay por ahí algún bug que permite que este que manda la noticia me responda a un comentario pero yo no pueda responderle a el?

Porque me ha respondido a uno hace un rato, pero yo no puedo avisarle a el
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#6 Kuruñes3.0
Joder, como va el número de locos de corrapega en el Meneame, siempre in crescendo.
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#2 BoosterFelix
La solución es seguir la cultura de vuestros ascendientes: tener mas hijos, y votar mas capitalismo, mas monarquía, mas explotación y mas pobreza, con vuestros hijos y con vuestros votos. Votad a Vox.

Pero trankis, cuando se hacen mayores de edad también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus propias proles en la precariedad, en la pobreza, y en el capitalismo y la monarquía que las causan. No podrán culparos a vosotros de haberles hecho a ellos lo mismo, como vosotros tampoco…   » ver todo el comentario
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#4 ManTK *
#2 Eso de crecer y multiplicaros no es válido, que cada día somos más. Más de 8.000 millones.
Pero todo el mundo tiene que colaborar y tener descendencia de forma responsable.
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#5 BoosterFelix
#4 ¿Colaborar? Hablas como si los hijos fueran pensiones, lol.
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Dragstat #7 Dragstat *
#4 Da lo mismo que haya demasiada gente a nivel global, aunque haya sobrepoblación en unos lugares, no existe la emigración libre. En Europa o Japón, por ejemplo, no van a dejar que vaya gente suficiente de Nigeria, Bangladesh o Egipto a repoblar sus países. Y tampoco van a permitir que sus hijos tengan descendencia porque no compensa económicamente. Así que habrá que adaptar las sociedades occidentales al envejecimiento perpetuo.
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