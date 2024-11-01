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Javier Aureliano García declarará ante el juez el 26 de junio
El juez ha citado a declarar al expresidente de la Diputación de Almería como imputado en el denominado caso Mascarillas
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#1
YSiguesLeyendo
hay un meneo por ahí que afirma que Canal Sur ha silenciado esto y no ha informado de esta noticia. y una mierda!
www.meneame.net/story/canal-sur-silencia-calendario-judicial-corrupcio
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#2
luckyy
Este Aureliano García no es un personaje de Márquez?
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#3
palestina
Presidente de la Diputación de Almería, del PP
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