Canal Sur silencia el calendario judicial por corrupción contra la ex cúpula del PP de Almería justo después del adelanto electoral de Moreno Bonilla

Pero mientras el caso de la presunta corrupción política de la ex cúpula del PP de Almería por el caso Mascarillas no merece ni un segundo de su parrilla de informativos para la dirección de Canal Sur, sí ha abordado en profundidad este lunes de Semana Santa las encuestas publicadas al unísono por varios medios escritos de tendencia conservadora en las que se avanza que el líder andaluz del PP rozaría o incluso revalidaría la mayoría absoluta. También ha tenido tiempo Canal Sur para informar sobre la entrevista concedida por el ex número tres