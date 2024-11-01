edición general
¿Por qué en Japón están hartos de los extranjeros e inmigrantes?

Japón tiene un historial de discriminación hacia minorías étnicas asiáticas, particularmente contra coreanos y chinos, legado de la era colonial de la primera mitad del siglo XX, y parte de esos prejuicios persisten. Ahora, los cinco candidatos que compitieron este fin de semana por el liderazgo del gobernante Partido Liberal Democrático prometen mano dura contra los extranjeros. El surgimiento de este populismo antimigrante ocurre mientras Japón registra un aumento récord de extranjeros necesarios para reforzar su menguante fuerza laboral.

#2 Celsar
No están hartos, son racistas y supremacistas.
Autarca #5 Autarca *
#1 Leí por aquí la historia de un español afincado en Japón, que ante los lamentos de un japones que se quejaba de como se estaba vaciando su viejo pueblo le comentó:

"Si me dejas voy a España y te lo lleno de gente de allí"

A lo que el Japones respondió algo como "Dejemos que las cosas sigan su curso"

Al pueblo japones no le importa una mierda la economía ni las necesidades capitalistas, quieren morir siendo el pueblo japones

#2 Tranquilo, probablemente les llegara algún pòlitico malnacido que jurara combatir la inmigración mientras llena japón de inmigrantes
#8 KaborlllLLLONE
#2 Bingo. Prácticamente no hay inmigrantes en Japón. Simplemente, sólo son racistas y supremacistas. Lo son de manera muy abierta.
#17 CosaCosa
#2 discrepo, allí si que exigen una integración. Una integración que no se está dando, y eso les molesta.

Fijate que ellos no les dicen a nadie como tienen que vivir en sus países, al co.trario que tu.

Me pregunto quien es más supremacista de los dos
johel #21 johel *
#2 #17 Y clasistas, porque son racistas hasta con sus propios vecinos.
Recuerdo que hasta hace bien poco, los descendientes de curtidores y carniceros eran considerados una "subraza" y no tenian derecho ni a tener cuenta corriente en un banco... y por recientemente me refiero al 2010-2020. Tambien han practicado limpiezas etnicas dentro de japon practicamente hasta finales del siglo 20, "aplanado" el idioma al estilo frances y lo del feminismo ni computa "una mujer no puede tener responsabilidad en una empresa porque cuando tenga hijos, que es lo suyo, dejara el trabajo".
Aeren #18 Aeren
#2 Supongo que no son excluyentes. Yo no soy racista ni supremacista pero también estoy harto de los turistas. Y de los madrileños cuando vienen a mi pueblo. El turismo genera pobreza y destruye el modo de vida de la gente que pasa el resto del año en esos pueblos y ciudades.
#9 eipoc
#7 vamos no me jodas, tienes que dar un paseo por medio Tokio a una lata de refrescos que te tomaste hace tres horas. Lo mires por donde lo mires es un atraso.
johel #20 johel *
#9 Vas a reirte, pero hay unos cuantos estudios que afirman que aumentar el numero de papeleras reduce el civismo de los ciudadanos. No culpes al mensajero, a mi tambien me suena raro.
Connect #1 Connect
Con una población tan envejecida y una orientación cada vez más alta al turismo, no les va a quedar otra que aceptar que va a tener que llegar mano de obra extranjera para poder sostener esa economía. Y si vas a un país a hacer lo que no quiere nadie, es que vienes de sitios muy pobres y con un acceso a la formación y educación muy pobre también.

Así que encontrarse con que de repente aparece basura en las aceras o gente que no respeta colas, no es más que algo que estas personas hacían en sus países porque ni había papeleras probablemente.
#3 lordban
#1 De un decrecimiento poblacional han sobrevivido infinidad de países y sociedades, de un desplazamiento demográfico no. No te preocupes, Japón y los japoneses seguirán ahí dentro de 100 años.
#6 ARdA
#3 ¿puedes elaborarlo más? Yo no veo tan claro nada de lo que dices...
#16 lordban
#6 El crecimiento casi sostenido solo ha sido desde hace unos 200 años, la normalidad histórica ha sido la de hambrunas, crisis, enfermedades y guerras, tienes infinidad de ejemplos históricos dónde la población se ha estancado, ha descendido o incluso ha bajado de golpe y los países han podido sobrevivir y las sociedades han continuado.
Dragstat #19 Dragstat
#16 la única diferencia es que por entonces la natalidad no estaba en 1 hijo por mujer, que significa que cada generación se reduce un 50%. O lo subes por encima de 2 o es imposible sobrevivir a la larga sin ayuda externa. Con esa progresión en 5 generaciones se quedan en 10 millones.
#11 cunaxa
#3 Posiblemente es la mayor tontería que se ha escrito hoy aquí.
La mayor parte de los países del mundo de hoy en día se han formado mediante "desplazamientos poblacionales" de esos que hablas.
#14 lordban
#11 Y en cada paso de esos desplazamiento ha habido guerra, genocidio, odio y conflicto hasta que se han formaron los protopaíses que resultaron en los países que conoces hoy. Que Irán se llame Iran no quiere decir que sea una sociedad o grupo de gente diferente a los medos y cia de hace 1500 años. Hay sociedades y pueblos que no conoces porque ya no existen, eran los que perdieron en esos desplazamientos.
#13 Robe7064
#3 Aparte de Paraguay, ¿qué país se ha recuperado de un decrecimiento poblacional serio? ¿ha existido alguna vez en la historia un decrecimiento crónico como el de los países desarrollados de hoy?
#15 lordban
#13 Ha habido pestes, pequeñas glaciaciones y los Mongoles, para citar los 3 casos más obvios en suelo Europeo. En el resto de continentes tienen sus grandes casos también.
#4 k-loc *
#1 "Así que encontrarse con que de repente aparece basura en las aceras o gente que no respeta colas, no es más que algo que estas personas hacían en sus países porque ni había papeleras probablemente." Claro, lo de ir y aprender las buenas costumbres es un esfuerzo sobrehumano. Lo que hay que leer.
#12 oscarcr80
#4 aprender las buenas costumbres es un esfuerzo sobrehumano.

Para muchos lo es.
#7 EISev
#1 es al revés.

En Japón no hay casi papeleras públicas. El extranjero que está acostumbrado a tirar el envoltorio de la comida en cualquier esquina dentro de una papelera llega a Tokio y no ve ninguna. En vez de llevarse la basura al apartamento y tirarla ahí, o en una tienda donde lo haya comprado, algunos lo tiran en la calle en una esquina.

La sociedad japonesa es muy poco tolerante con el que se sale de la norma, y tienen muchas normas. Alguien criado fuera y que las desconozca, aunque tenga fenotipo indistinguible de un japonés medio, no podrá integrarse fácilmente.

En España no es así porque estamos más acostumbrados a que la gente busque el atajo o la trampa, o simplemente que sea distinto
frg #10 frg
#7 Me da la risa frases como "estamos más acostumbrados a que la gente busque el atajo o la trampa", tópicos que no por repetirse de manera infinita son reales. Luego te encuentras a la "modélica sociedad Alemana", por ejemplo, que a la primera te apuñala por la espalda, intentándote timar, o engañándote en cuanto puede.
