¿Por qué en Japón están hartos de los extranjeros e inmigrantes?

Japón tiene un historial de discriminación hacia minorías étnicas asiáticas, particularmente contra coreanos y chinos, legado de la era colonial de la primera mitad del siglo XX, y parte de esos prejuicios persisten. Ahora, los cinco candidatos que compitieron este fin de semana por el liderazgo del gobernante Partido Liberal Democrático prometen mano dura contra los extranjeros. El surgimiento de este populismo antimigrante ocurre mientras Japón registra un aumento récord de extranjeros necesarios para reforzar su menguante fuerza laboral.