¿Por qué en Japón están hartos de los extranjeros e inmigrantes?

Japón tiene un historial de discriminación hacia minorías étnicas asiáticas, particularmente contra coreanos y chinos, legado de la era colonial de la primera mitad del siglo XX, y parte de esos prejuicios persisten. Ahora, los cinco candidatos que compitieron este fin de semana por el liderazgo del gobernante Partido Liberal Democrático prometen mano dura contra los extranjeros. El surgimiento de este populismo antimigrante ocurre mientras Japón registra un aumento récord de extranjeros necesarios para reforzar su menguante fuerza laboral.
| etiquetas: japón , extranjeros , inmigrantes , fuerza laboral
"Si me dejas voy a España y te lo lleno de gente de allí"
A lo que el Japones respondió algo como "Dejemos que las cosas sigan su curso"
Al pueblo japones no le importa una mierda la economía ni las necesidades capitalistas, quieren morir siendo el pueblo japones
#2 Tranquilo, probablemente les llegara algún pòlitico malnacido que jurara combatir la inmigración mientras llena japón de inmigrantes
Fijate que ellos no les dicen a nadie como tienen que vivir en sus países, al co.trario que tu.
Me pregunto quien es más supremacista de los dos
Recuerdo que hasta hace bien poco, los descendientes de curtidores y carniceros eran considerados una "subraza" y no tenian derecho ni a tener cuenta corriente en un banco... y por recientemente me refiero al 2010-2020. Tambien han practicado limpiezas etnicas dentro de japon practicamente hasta finales del siglo 20, "aplanado" el idioma al estilo frances y lo del feminismo ni computa "una mujer no puede tener responsabilidad en una empresa porque cuando tenga hijos, que es lo suyo, dejara el trabajo".
Así que encontrarse con que de repente aparece basura en las aceras o gente que no respeta colas, no es más que algo que estas personas hacían en sus países porque ni había papeleras probablemente.
La mayor parte de los países del mundo de hoy en día se han formado mediante "desplazamientos poblacionales" de esos que hablas.
Para muchos lo es.
En Japón no hay casi papeleras públicas. El extranjero que está acostumbrado a tirar el envoltorio de la comida en cualquier esquina dentro de una papelera llega a Tokio y no ve ninguna. En vez de llevarse la basura al apartamento y tirarla ahí, o en una tienda donde lo haya comprado, algunos lo tiran en la calle en una esquina.
La sociedad japonesa es muy poco tolerante con el que se sale de la norma, y tienen muchas normas. Alguien criado fuera y que las desconozca, aunque tenga fenotipo indistinguible de un japonés medio, no podrá integrarse fácilmente.
En España no es así porque estamos más acostumbrados a que la gente busque el atajo o la trampa, o simplemente que sea distinto