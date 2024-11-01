La izquierda celebra la cancelación de la etapa final de La Vuelta por las protestas y la derecha responsabiliza a Sánchez

Varios ministros del Gobierno así como diferentes líderes políticos de izquierdas han celebrado este domingo la decisión de La Vuelta a España de cancelar su última etapa por las numerosas protestas propalestinas que han llegado a invadir el recorrido en varios puntos de la ciudad de Madrid. Por contra, varios líderes de la derecha nacional y madrileña han acusado al presidente del Ejecutivo de provocar la cancelación de la prueba por alentar esta mañana a quienes denuncian el genocidio israelí en Gaza.
| etiquetas: vuelta ciclista , cancelación , palestina , izquierda
Esto ha sido sólo el principio.
No defraudan.
Mi aplauso
Personas con empatía que no pueden soportar la carnicería que está provocando Israel y están hartos de que los gobiernos occidentales miren hacia otro lado
Alguien fachilla nos mantenga informados, gracias.
Esta Vuelta Ciclista a España es la mejor de la historia, esto no se puede tapar, es un ejemplo a seguir.
Mantente lejos, se libre de razonar, se libre de ver lo que la realidad te muestra.
No dejes que la peste te infecte.
Decidles que no se dejen arrastrar. El concepto de derecha y el apoyar genocidios no es lo mismo; no debería serlo. Que no se dejen arrastrar por la basura de "derecha" progenocida que tenemos en España.
Decidles que no hace falta que se hagan "malos" (de izquierdas según ellos) para estar juntos en esto. Es básico en democracia.