La izquierda celebra la cancelación de la etapa final de La Vuelta por las protestas y la derecha responsabiliza a Sánchez

Varios ministros del Gobierno así como diferentes líderes políticos de izquierdas han celebrado este domingo la decisión de La Vuelta a España de cancelar su última etapa por las numerosas protestas propalestinas que han llegado a invadir el recorrido en varios puntos de la ciudad de Madrid. Por contra, varios líderes de la derecha nacional y madrileña han acusado al presidente del Ejecutivo de provocar la cancelación de la prueba por alentar esta mañana a quienes denuncian el genocidio israelí en Gaza.