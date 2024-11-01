edición general
La izquierda celebra la cancelación de la etapa final de La Vuelta por las protestas y la derecha responsabiliza a Sánchez

Varios ministros del Gobierno así como diferentes líderes políticos de izquierdas han celebrado este domingo la decisión de La Vuelta a España de cancelar su última etapa por las numerosas protestas propalestinas que han llegado a invadir el recorrido en varios puntos de la ciudad de Madrid. Por contra, varios líderes de la derecha nacional y madrileña han acusado al presidente del Ejecutivo de provocar la cancelación de la prueba por alentar esta mañana a quienes denuncian el genocidio israelí en Gaza.

wildseven23 #5 wildseven23
Celebrar que el mundo vea que hay quienes no están de acuerdo con el blanqueo de unos genocidas no debería ser ni de izquierdas ni de derechas; debería ser de ser humano.
#10 solojavi
#5 Tienes mucha razón, pero es lo que hay.
Khadgar #14 Khadgar
#5 Es que lo es. Lo que pasa es que, me da la impresión, que para algunos es más importante ser anti-izquierdas que ser humano. :troll:
wildseven23 #15 wildseven23
#14 Totalmente de acuerdo. Sé que a mucha gente le horroriza el genocidio, pero que no van a concentraciones/manifestaciones para que no piensen que son "zurdos".
volandero #17 volandero
#5 Ya hace muchos años que la derecha perdió el tren de la humanidad más básica.
isaac.hacksimov #20 isaac.hacksimov
#5 Votaría este comentario mil veces. Gracias por ponerlo.
#2 laruladelnorte
¡Qué sorpresa! los peperos culpando al gobierno. o_o
#9 chavi
#2 En este caso seria un honor ser culpable
Khadgar #13 Khadgar *
#9 El problema es que necesitas tener un mínimo de empatía y darle prioridad ante tus intereses para admitirlo. :roll:
#22 Toponotomalasuerte
#2 inmerecidamente. Al final le van a lavar la cara a Pedrito.
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
Hay que presionar día y noche hasta que el estado genocida israelí sea apartado de todo tipo de competiciones y certámenes, como le ocurre a Rusia y como hace décadas le pasó a la Sudáfrica del Apartheid.

Esto ha sido sólo el principio. :-)
#1 Barriales *
La banda de delincuencia organizada pepetarra, haciendo el ridículo, cada vez que puede.
No defraudan.
#24 taladror
#1 ojalá no defraudasen!
#8 chavi
Agradezco a Sanchez el grado de responsabilidad que pueda tener.

Mi aplauso
#6 AlexGuevara
Bravo! Esta es la dignidad de un pueblo ante el despropósito organizativo de la Vuelta al haber aceptado competir a un equipo con la misión propagandista descarada de blanquear un genocidio.
#12 Pitchford
#6 Máximos responsables el COI y la UCI..
#11 Alcalino
La izquierda no.

Personas con empatía que no pueden soportar la carnicería que está provocando Israel y están hartos de que los gobiernos occidentales miren hacia otro lado
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
Es hoy cuando se deshace ya España del todo?
Alguien fachilla nos mantenga informados, gracias.
Mauro_Nacho #25 Mauro_Nacho *
Sentía vergüenza ver como Israel blanqueaba su genocidio en España con la Vuelta ciclista a España, afortunadamente les ha salido el tiro por la culata. Sería necesario que España renunciara a participar en Eurovisión.
Esta Vuelta Ciclista a España es la mejor de la historia, esto no se puede tapar, es un ejemplo a seguir.
Castigadordepagascalers #7 Castigadordepagascalers
Bravoooo hostias!! :hug: :hug:
jacm #18 jacm
Lo celebra la izquierda y todos los que están contra los genocidios. Alguno habrá de derecha. De extremo-centro ya es más difícil.
Katapulta2 #19 Katapulta2
Son la peste personificada. Son la peste que todo lo pudre. Son la peste que pudre al ser humano.
Katapulta2 #23 Katapulta2
La derecha de este país es la peste que todo lo pudre. La peste que infecta todo lo lo que toca.

Mantente lejos, se libre de razonar, se libre de ver lo que la realidad te muestra.

No dejes que la peste te infecte.
La_patata_española #21 La_patata_española
Hay gente de derechas decente e inteligente. Conocéis a alguno en vuestra familia, vuestros amigos, en el trabajo...

Decidles que no se dejen arrastrar. El concepto de derecha y el apoyar genocidios no es lo mismo; no debería serlo. Que no se dejen arrastrar por la basura de "derecha" progenocida que tenemos en España.

Decidles que no hace falta que se hagan "malos" (de izquierdas según ellos) para estar juntos en esto. Es básico en democracia.
