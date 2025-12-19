edición general
Israel: polémica tras el nombramiento de Netanyahu al frente de la comisión investigadora del 7 de octubre

En Israel, crece la controversia en torno a la investigación sobre la masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamás. ¿Se puede ser juez y parte? El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dirigirá la comisión que definirá el mandato de esta investigación, cuando él mismo podría ser objeto de la misma. La decisión es cuestionada por la oposición y las familias de las víctimas, que la consideran una provocación y denuncian como un intento de “blanqueo” político.

3 comentarios
ur_quan_master
Toma democracia
Asimismov
Llevan siendo juez y parte desde 1974 ... y la única versión aceptada del 7 de octubre.
Ya no hay periodistas, mi médicos ni ningun otro testigo del genocidio que ocurre.
harverto
El faro de Occidente, dicen
