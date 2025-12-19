Israel: polémica tras el nombramiento de Netanyahu al frente de la comisión investigadora del 7 de octubre

En Israel, crece la controversia en torno a la investigación sobre la masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamás. ¿Se puede ser juez y parte? El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dirigirá la comisión que definirá el mandato de esta investigación, cuando él mismo podría ser objeto de la misma. La decisión es cuestionada por la oposición y las familias de las víctimas, que la consideran una provocación y denuncian como un intento de “blanqueo” político.