Israel lamenta la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York: "Los judíos tendrán que huir"

Israel lamenta la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York: "Los judíos tendrán que huir"

El ministro para la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, ha lamentado este miércoles la elección de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad estadounidense de Nueva York y ha alertado de que su victoria en los comicios hará que "los judíos tengan que huir" a Israel. Así, ha acusado a Mamdani de ser un "seguidor de Hamás" y ha instado a todos los judíos neoyorquinos a abandonar el país, "Alguien cuya postura no dista mucho de la de los yihadistas fanáticos que mataron a 3.000 personas hace 25 años"

12 comentarios
Comentarios destacados:    
#3 Dargp
Nadie les contó que ha recibido apoyo de la comunidad judía de nyc...

Pero claro creo que ellos están hablando de sionistas
7
karakol #1 karakol
Afloja un poco la hiperventilación, Chikilicuatre. xD
3
#10 concentrado
#1 Es que es cierto, a los judíos millonarios les subirá los impuestos, por lo que si no quieren pagar tendrán que cambiar de ciudad.
0
teneram #7 teneram
Hay que fomentar la Diáspora, no sea que le cierren el Ministerio.
0
#9 concentrado
Pues que bombardeen Nueva York
0
HeilHynkel #5 HeilHynkel
yihadistas fanáticos

¿habla de los aliados saudíes de Israel?
0
Andreham #2 Andreham
3000 hace 25 años.

Ellos han matado a 70k oficiales y 200-500k no oficiales en 2 años.

No sé yo si los judíos están más seguros en un sitio u otro.
1
eaglesight1 #4 eaglesight1
Mandando se ha superado con eate comentario
0
#8 Mesopotámico
Curioso que luego tengan jugosos y suculentos acuerdos con Marruecos y Arabia Saudí.
0
Ah_no_nimo #6 Ah_no_nimo
"Los judios tendran que huir" y por ello tendremos que hacer mas hueco en la franja de gaza, añadió
0
hazardum #11 hazardum
Que Trump sea un dictador que se cree un emperador, no quiere decir que en el resto del pais de repente se haya convertido esto en el viejo Oeste, este hombre sera alcalde y nadie tendra que huir y no pasara nada malo para nadie, incluso puede que pasen cosas buenas, se vera.
0
Libelulo #12 Libelulo
Eso es lo suyo: Que se vayan con las ratas.
0

