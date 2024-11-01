Israel lamenta la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York: "Los judíos tendrán que huir"

El ministro para la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, ha lamentado este miércoles la elección de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad estadounidense de Nueva York y ha alertado de que su victoria en los comicios hará que "los judíos tengan que huir" a Israel. Así, ha acusado a Mamdani de ser un "seguidor de Hamás" y ha instado a todos los judíos neoyorquinos a abandonar el país, "Alguien cuya postura no dista mucho de la de los yihadistas fanáticos que mataron a 3.000 personas hace 25 años"