Israel confirma un ataque contra el brazo político de Hamás

El miembro de la oficina política de Hamás, Suhail al-Hindi, ha afirmado en una entrevista televisada con Al Jazeera TV que los principales líderes del grupo habían sobrevivido al ataque, si bien cinco miembros de la delegación han muerto, entre ellos el hijo de Al Hayya, así como el jefe de la oficina de Al Hayya y tres guardaespaldas. Qatar también ha informado que un miembro de sus fuerzas de seguridad ha muerto en la ofensiva.