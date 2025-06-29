edición general
Israel confirma un ataque contra el brazo político de Hamás

El miembro de la oficina política de Hamás, Suhail al-Hindi, ha afirmado en una entrevista televisada con Al Jazeera TV que los principales líderes del grupo habían sobrevivido al ataque, si bien cinco miembros de la delegación han muerto, entre ellos el hijo de Al Hayya, así como el jefe de la oficina de Al Hayya y tres guardaespaldas. Qatar también ha informado que un miembro de sus fuerzas de seguridad ha muerto en la ofensiva.

Beltenebros #2 Beltenebros
No sé por qué TVE llama "ofensiva" a lo que claramente es un atentado terrorista.
The_real_deal #3 The_real_deal *
Los próximos son los de la autoridad palestina. No me cabe ninguna duda.

Revientan niños por millares y aquí nadie pestañea. Basta con decir que son terroristas.
elsnons #6 elsnons
#3 No tocarán a nadie de la autoridad Palestina y menos a su representante , el objetivo es Hamas y sus dirigentes terroristas a buen recaudo en el extranjero viviendo a cuerpo de Rey .
joffer #1 joffer
Los de Catar se han quedado a cuadros.
#7 soberao
#1 No es el primero de este año: cnnespanol.cnn.com/2025/06/29/mundo/qatar-ataque-estados-unidos-trax
Normal que el emérito se venga ahora para España porque esa zona es un polvorín gracias a nuestros aliados genocidas de la zona.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Israel confirma un ataque contra el brazo político de Hamás y el cuerpo entero de todos los demás.
