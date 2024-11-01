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Israel afirma estar siendo atacado con misiles desde Yemen tras el anuncio de los hutíes de sumarse a la guerra del lado de Irán

Israel afirma estar siendo atacado con misiles desde Yemen tras el anuncio de los hutíes de sumarse a la guerra del lado de Irán  

El ejército de Israel ha informado de que desde Yemen se ha lanzado, por primera vez, un misil hacia territorio israelí a primera hora del sábado. Las sirenas de alarma sonaron en los alrededores de Beerseba y en la zona cercana al principal centro de investigación nuclear de Israel por tercera vez durante la noche del viernes al sábado, mientras Irán y Hezbolá continuaban disparando contra Israel.

| etiquetas: huties , israel , guerra , iran
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7 comentarios
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
mirad la imagen, es como la estrella fugaz por encima de Jesucristo  media
5 K 43
#3 Zamarro
Lo mismo les estan regresando los misiles que les han tirado a ellos.
es.wikipedia.org/wiki/Ataques_israelíes_en_Yemen_de_2025
3 K 37
vicvic #6 vicvic
Luego vendra la contraofensiva... Intuyo que ya no hará tanta gracia.
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Cuñado #4 Cuñado
La única opción para la paz es dejar Israel a barbecho para que los palestinos puedan reconstruir su hogar sobre las ruinas de los invasores.
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ochoceros #7 ochoceros
#4 Y que los sionazis paguen la reconstrucción y resarzan a las víctimas y sus familias.
0 K 12
#2 luckyy
Cómo me alegro, HDP
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Apotropeo #5 Apotropeo
Pocos les atacan para la cantidad de amigos que hacen.
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menéame