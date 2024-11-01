Israel afirma estar siendo atacado con misiles desde Yemen tras el anuncio de los hutíes de sumarse a la guerra del lado de Irán  

El ejército de Israel ha informado de que desde Yemen se ha lanzado, por primera vez, un misil hacia territorio israelí a primera hora del sábado. Las sirenas de alarma sonaron en los alrededores de Beerseba y en la zona cercana al principal centro de investigación nuclear de Israel por tercera vez durante la noche del viernes al sábado, mientras Irán y Hezbolá continuaban disparando contra Israel.
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