Israel afirma estar siendo atacado con misiles desde Yemen tras el anuncio de los hutíes de sumarse a la guerra del lado de Irán  

El ejército de Israel ha informado de que desde Yemen se ha lanzado, por primera vez, un misil hacia territorio israelí a primera hora del sábado. Las sirenas de alarma sonaron en los alrededores de Beerseba y en la zona cercana al principal centro de investigación nuclear de Israel por tercera vez durante la noche del viernes al sábado, mientras Irán y Hezbolá continuaban disparando contra Israel.