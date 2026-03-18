Isabel Pantoja, 'pillada' en la Embajada de EEUU, decidida a irse de gira en contra de las recomendaciones

La tonadillera, que, junto a su hermano Agustín, ha establecido su nueva residencia en Gran Canaria, ha sido vista y fotografiada en la Embajada de EEUU en Madrid. Su objetivo, según ha confirmado la revista Semana en exclusiva, ha sido obtener el visado americano con el que podrá viajar al país para poner en marcha sus conciertos previstos y así poder solventar la supuesta ruina económica que ahoga su presente tras su salida definitiva de Cantora.