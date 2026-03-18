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Isabel Pantoja, 'pillada' en la Embajada de EEUU, decidida a irse de gira en contra de las recomendaciones

La tonadillera, que, junto a su hermano Agustín, ha establecido su nueva residencia en Gran Canaria, ha sido vista y fotografiada en la Embajada de EEUU en Madrid. Su objetivo, según ha confirmado la revista Semana en exclusiva, ha sido obtener el visado americano con el que podrá viajar al país para poner en marcha sus conciertos previstos y así poder solventar la supuesta ruina económica que ahoga su presente tras su salida definitiva de Cantora.

| etiquetas: isabel pantoja , eeuu , embajada
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8 comentarios
2 0 2 K 13 actualidad
cfsr86 #5 cfsr86
Conciertos de trampantoja, van los hispanos a verla y luego los espera el ice, nuevo plan sin fisuras de la era trump
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tul #3 tul
Si el ice expulsa a la pantoja da para casus belli xD
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mono #6 mono *
¿qué recomendaciones hay en contra de viajar a EEUU?

NO HAY RESTRICCIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS VIAJES A EEUU.

www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomend

Hay otros paises donde sí hay recomendaciones para no ir. Ej. Rusia:

Tras el cierre del espacio aéreo español y europeo y la importante reducción de conexiones aéreas entre Rusia y terceros países, y dadas las dificultades derivadas de las

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Lord_Cromwell #7 Lord_Cromwell
#6 Un paso adelante que la cantante ha dado desoyendo las recomendaciones que ha recibido recientemente de su entorno cercano para que priorice otras cuestiones personales por encima de las laborales y financieras.
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mono #8 mono
#7 ahhh, qué susto. Creía que era algo oficial, pero era otra cosa. Gracias.

Notición, en todo caso
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SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
No sabía ni que siguiese viva...
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#2 concentrado
#1 Hacienda lo sabe muy bien :troll:
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SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#2 Le debe panoja la Pantoja?
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menéame