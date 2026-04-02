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Isabel Díaz Ayuso, una novia en la Legión

Isabel Díaz Ayuso, una novia en la Legión  

Es mujer, aunque quien le hable por el pinganillo sea un Rasputín de pelo blanco de la era Aznar. De Isabel Díaz Ayuso hay en los archivos bastantes imágenes dando el cante jondo, pero poquísimas en las que se la vea cantar. Esta es una de ellas. En medio del gentío que se agolpa ante el traslado por Málaga del Cristo de la Buena Muerte es imposible saber si la presidenta madrileña se desempeña como los ángeles o desafina a los mil demonios. La novia de Alberto González Amador canta el «soy el novio de la muerte» mientras los legionarios pasan

| etiquetas: ayuso , legión , novio de la muerte
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22 comentarios
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Comentarios destacados:        
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿Dice "novia en la legión" porque "novia de la muerte" era demasiado obvio para Lady Meguele de Quirón? :-D
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Meneanauta #2 Meneanauta *
#1 Le va más la cabra de la legión
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josde #6 josde
#2 O el masculino de la cabra de quiron.
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Jointhouse_Blues #13 Jointhouse_Blues
#2 La cabra, la cabra, la fruta de la cabra...{0x1f3b5} {0x1f3b6} {0x1f3b5} {0x1f3b6}
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#5 kaos_subversivo
#1 matayayos para los amigos
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#8 tednsi
#5 Aquí está la foto  media
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Alqui #20 Alqui
#1 A la muerte le da tanto repelús que le dijo que no la quería ni como amigos.
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Cuñado #4 Cuñado
Hacer un viaje con dinero público para ir a ver a unos militares en un acto religioso mientras cantas himnos belicistas. Así que el liberalismo era esto...
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Andreham #9 Andreham
#4 Pero y lo que rabiamos los zurdos?

Para ella y para su quinta vale cada euro.
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#17 Molain
Igual es por estar como una cabra.
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#12 Hemin
Por un momento pensaba que era una desfilada del día del orgullo Gay en chueca
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Poplíteo #3 Poplíteo *
A ella le gusta la fruta, y a mi el déficit neuronal.
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tommyx #14 tommyx
La famosa novia de la canción
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#19 Otrebla8002
Allí donde hay caspa (y muerte) está ella.
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Bonzaitrax #21 Bonzaitrax
El Ángel de la Muerte junto a los novios de la Muerte, poético es poco :-D
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#22 pirat *
relegión
Y este rollo de los relegionarios procesionando traídos en buque de guerra ¿ Quién lo paga ?
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#18 LaStDot
El gesto de su cara me recuerda a la mítica foto de Franco con Millán Astray.  media
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#15 C.Nutrio *
Dicen que cuando Isabel oyó a un legionario gritar lo de "¡Muera la inteligencia!", ella dijo "Esta es mi casa".
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tetepepe #10 tetepepe
La Legión tiene el gusto en el culo.
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Nacho_S #11 Nacho_S
No entiendo por qué seguimos teniendo legión
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#16 sovieterrimo
#11 Para reírnos de ellos.
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menéame