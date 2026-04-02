Isabel Díaz Ayuso, una novia en la Legión  

Es mujer, aunque quien le hable por el pinganillo sea un Rasputín de pelo blanco de la era Aznar. De Isabel Díaz Ayuso hay en los archivos bastantes imágenes dando el cante jondo, pero poquísimas en las que se la vea cantar. Esta es una de ellas. En medio del gentío que se agolpa ante el traslado por Málaga del Cristo de la Buena Muerte es imposible saber si la presidenta madrileña se desempeña como los ángeles o desafina a los mil demonios. La novia de Alberto González Amador canta el «soy el novio de la muerte» mientras los legionarios pasan