Iron Maiden - Nights of the Dead, Legacy of the Beast: Crítica del nuevo disco de Iron Maiden

A falta de giras, este 2020 será recordado por el año de los discos en directo. Cientos de bandas han aprovechado el parón para editar álbumes en vivo ante la falta de nuevo material y para afrontar esta tan y demasiado etapa sin conciertos en nuestras ciudades. Y los reyes de los discos en vivo se unen al festín y nos presentan un directo de la pasada gira Legay of the Beast 2018-2019. El nuevo disco titulado Nights of the Dead recoge lo que presuntamente era lo mejor de cada una de las tres citas de Iron Maiden en Mejico.