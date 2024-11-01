Irán, Trump y el «no» a Putin: el uranio de Teherán no irá a parar a Rusia [ITA]

Al final, Donald Trump le dijo que no a Vladimir Putin. El diálogo entre el presidente de Estados Unidos y el de Rusia se reanudó la semana pasada con una llamada telefónica que tanto la Casa Blanca como el Kremlin calificaron de muy productiva. La conversación, centrada en la guerra en Irán, fue seguida de cerca por una medida aprobada por EE. UU.: Washington ha suspendido durante un mes las sanciones sobre el petróleo ruso, que se ha convertido en una mercancía muy valiosa con el bloqueo del estrecho de Ormuz llevado a cabo por Teherán...