Irán recupera 30 bases de misiles en Ormuz y se prepara para una posible escalada militar

Las nuevas evaluaciones de inteligencia, los informes de los medios estadounidenses, así como los movimientos militares y las declaraciones de funcionarios iraníes, han reforzado la especulación de que Teherán aún conserva una parte importante de su infraestructura de misilesy su capacidad de disuasión, y es probable que también se esté preparando para un escenario de reanudación de las hostilidades.
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De hecho todo el análisis del artículo se basa en datos falsos porque no saben exactamente qué tiene Irán.
A los mercados se la está sudando ya esta guerra, seguramente porque se han adaptado las cadenas de suministro y ya no es tan esencial ese petróleo.
está amortizada ya…
Ni ese azufre ni el helio ni los fertilizantes ni... Nada, porque si se falsea la realidad, nada importa, obviamente.
En primer lugar están las reservas que se liberaron y en segundo lugar están unos mercados absolutamente manipulados que no van a descontar nada hasta que sea demasiado tarde porque llevan años ajenos a la realidad (vivimos gracias a una deuda que no se va a pagar jamás).
Pero ahí está la inflación, fraguando el desastre por detrás mientras se celebra que "no ha pasado nada" (todavía).
Así que buena suerte con ese análisis que no te vas a librar de la hostia que se viene.
Se ha substituido por otro, un poco más caro quizá, pero nada más.
Vuelvo a decir, hace unas semanas nos decían que un día concreto iban a empezar los racionamientos, y aquí seguimos. A muchos les encanta vender pánico del fin del mundo , y a otros les encanta comprarlo….
Pero vamos, Lagarde acaba de soltar que corremos el riesgo de ver la inflación al 4% en breve.
Lo que está pasando es la viva definición de patear el balón palante y todos sabemos cómo acaba esa estrategia: en drama.
Si Ormuz permanece cerrado el hostión llegará porque no estás sustituyendo de forma permanente y… » ver todo el comentario
Pero de que cojones vas con esa condescendencia? Anda a ser maleducado con quien te aguante, supongo que por internet, a distancia de bofetón seguro que no eres tan maleducado
"Quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro"
El ofendido sin ofensas