Irán rechaza ante la ONU la propuesta de EE.UU. y les acusa de "distorsionar" al Consejo de Seguridad

El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, ha rechazado ante la ONU el proyecto de resolución elaborado conjuntamente por Estados Unidos y Bahréin sobre el estrecho de Ormuz, que ha calificado de "defectuoso", "parcial" y con "motivaciones políticas". "(La resolución) afirma que sus acciones tienen como objetivo proteger la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y ha formulado acusaciones infundadas contra Irán. Los hechos sobre el terreno demuestran lo contrario.