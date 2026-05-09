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Irán rechaza ante la ONU la propuesta de EE.UU. y les acusa de "distorsionar" al Consejo de Seguridad

Irán rechaza ante la ONU la propuesta de EE.UU. y les acusa de "distorsionar" al Consejo de Seguridad

El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, ha rechazado ante la ONU el proyecto de resolución elaborado conjuntamente por Estados Unidos y Bahréin sobre el estrecho de Ormuz, que ha calificado de "defectuoso", "parcial" y con "motivaciones políticas". "(La resolución) afirma que sus acciones tienen como objetivo proteger la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y ha formulado acusaciones infundadas contra Irán. Los hechos sobre el terreno demuestran lo contrario.

| etiquetas: iran , rechaza , ante , onu , propuesta , fin , guerra , ee.uu
6 1 0 K 101 Guerras
2 comentarios
6 1 0 K 101 Guerras
carakola #2 carakola
el proyecto de resolución elaborado conjuntamente por Estados Unidos y Bahréin sobre el estrecho de Ormuz
Menuda tomadura de pelo.
0 K 20
#1 Pitchford
Condena severa a Irán por atacar a los buques de guerra de Usa que pasaban por allí cañoneando mercantes.
0 K 18

menéame