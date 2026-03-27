Irán: la primera guerra mundial asimétrica

El núcleo de la resiliencia iraní radica menos en el número de misiles producidos en términos absolutos que en la combinación de reservas, ritmo de producción y capacidad para preservar o regenerar sus sistemas de lanzamiento. Estados Unidos dispone de importantes existencias de interceptores Patriot y THAAD, pero estos no están dimensionados para soportar meses de saturación al ritmo actual. Las diferentes fuentes abiertas hablan explícitamente de «guerra de existencias» y subrayan que esta guerra es una carrera contra el tiempo.