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Irán: la primera guerra mundial asimétrica

Irán: la primera guerra mundial asimétrica

El núcleo de la resiliencia iraní radica menos en el número de misiles producidos en términos absolutos que en la combinación de reservas, ritmo de producción y capacidad para preservar o regenerar sus sistemas de lanzamiento. Estados Unidos dispone de importantes existencias de interceptores Patriot y THAAD, pero estos no están dimensionados para soportar meses de saturación al ritmo actual. Las diferentes fuentes abiertas hablan explícitamente de «guerra de existencias» y subrayan que esta guerra es una carrera contra el tiempo.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , irán , ataques , protección , tecnología
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3 comentarios
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alehopio #2 alehopio
El artículo lo firma Thierry Breton, ex Comisario Europeo de Mercado Interior, a quien EEUU ha sancionado por "actividades antiamericanas". Un artículo bien documentado y con algunas reflexiones geoestratégicas interesantes:

- En la guerra moderna, la capacidad industrial y la resiliencia de las cadenas de suministro pueden ser tan determinantes como la sofisticación tecnológica.

- Oriente Medio vuelve a ser el campo de pruebas para las grandes confrontaciones interpuestas entre las potencias del siglo XXI.
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azathothruna #1 azathothruna
Te pido azzathoth que des fuerza defensiva y poder ofensivo a los iranies.
Te ofrezco las almas de miles de zionistas.
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nemeame #3 nemeame
Me alegro que por fin alguien plante cara a los nazis de EEUU e Israel y les den de su propia medicina, ya era hora
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menéame