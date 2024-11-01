Irán: neoliberalización, sanciones, revueltas y represión 1979-2026 [en]

edición general
Tras el derrocamiento del Sha en 1979, las fuerzas islamistas, leales al carismático ayatolá Jomeini se movilizaron para aplastar a sus rivales, utilizando métodos violentos para suprimir a los comunistas, a los liberales nacionalistas y a las minorías nacionales. El recién establecido estado revolucionario islámico pivotaba sobre tres cargos: el Líder Supremo, el Presidente y el Primer Ministro. Los recientes disturbios en Irán marcan el cuarto gran levantamiento desde 2017.

