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Irán declara que los puertos del Golfo son ‘para todos o para nadie’ (EN)

Irán declara que los puertos del Golfo son ‘para todos o para nadie’ (EN)

Si la seguridad de los puertos se ve amenazada “ningún puerto en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán será seguro”, añadieron las fuerzas armadas iraníes.

| etiquetas: irán , ormuz , guerra , golfo , puertos , eeuu , sionismo
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5 comentarios
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Mientras tanto, la Embajada de Irán en España...

xD  media
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Herumel #4 Herumel
#3 No me jodas, jajajajajajajaajajajajaja Es lo más glande que he visto en anos....
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 los CM de Irán se están desatando a trollear
1 K 36
#1 Pitchford
Ya no se sabe si Usa quiere abrir Ormuz o quiere cerrar todo el flujo de petróleo desde Oriente Medio para que se ponga el precio por las nubes..
2 K 53
Kantinero #2 Kantinero
Parece ser que TrumPP quiere bloquear el bloqueo de Ormuz, yo no he entendido muy bien el asunto.
1 K 30

menéame