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Irán declara que los puertos del Golfo son ‘para todos o para nadie’ (EN)
Si la seguridad de los puertos se ve amenazada “ningún puerto en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán será seguro”, añadieron las fuerzas armadas iraníes.
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#3
MiguelDeUnamano
Mientras tanto, la Embajada de Irán en España...
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#4
Herumel
#3
No me jodas, jajajajajajajaajajajajaja Es lo más glande que he visto en anos....
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Verdaderofalso
#3
los CM de Irán se están desatando a trollear
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#1
Pitchford
Ya no se sabe si Usa quiere abrir Ormuz o quiere cerrar todo el flujo de petróleo desde Oriente Medio para que se ponga el precio por las nubes..
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#2
Kantinero
Parece ser que TrumPP quiere bloquear el bloqueo de Ormuz, yo no he entendido muy bien el asunto.
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