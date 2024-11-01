Irán afirma que muchos barcos pueden atravesar el estrecho de Ormuz si coordinan paso con su Armada

DUBAI, 12 mar (Reuters) - Muchos barcos aún pueden atravesar el estrecho de Ormuz si coordinan su paso con la Armada iraní, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr.
| etiquetas: iean , estrecho , permite , paso , coordinación , armada iraní
Indudablemente esta guerra la acabará perdiendo Irán si se alarga mucho, pero el coste y dineral que le va a costar al planeta puede ser histórico. Y de momento llevamos ya dos semanas. O Estados Unidos tiene un plan y ese plan ya está andando por tierras iranís metralleta en mano sin que lo sepamos, o esto acabará con una crisis global de dimensiones colosales.
Esa gente mantiene intacta su capacidad de control.
En qué realidad alternativa ves indudable que Irán pierda una guerra que ya ha ganado?
En la misma en la que Ucrania gana a Rusia?
Es Irán quien busca alargar la guerra precisamente para que disfrutemos de petroleo a 200 pavos igual que es EEUU quien al tercer día pretendía vender haber ganado ya.
Esa parte de tu análisis... Como que no.
Eso lo pagamos tu, yo, y sobre todo..... la peña que está allí en los sitios destruidos. Los muertos ya han pagado suficiente.