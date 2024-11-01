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Irán afirma que muchos barcos pueden atravesar el estrecho de Ormuz si coordinan paso con su Armada

Irán afirma que muchos barcos pueden atravesar el estrecho de Ormuz si coordinan paso con su Armada

DUBAI, 12 mar (Reuters) - Muchos barcos aún pueden atravesar el estrecho de Ormuz si coordinan su paso con la Armada iraní, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ⁠de Irán, Esmaeil Baghaei, en declaraciones ⁠recogidas por la agencia de noticias Mehr.

| etiquetas: iean , estrecho , permite , paso , coordinación , armada iraní
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 solojavi
Tiene que ser un bulo porque zanahorio ha asegurado que ya no existe armada iraní y nunca nos mentiría :troll:
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Son unos trolls de campeonato xD
1 K 40
Connect #2 Connect
No están vendiendo la moto de que están destruyendo barcos, lanchas para poner minas, etc... Pero la realidad es que siguen apuntando al barco que quieren. Tienen un buen control de ese estrecho y solo pasa el barco exacto que ellos quieren que pase.

Indudablemente esta guerra la acabará perdiendo Irán si se alarga mucho, pero el coste y dineral que le va a costar al planeta puede ser histórico. Y de momento llevamos ya dos semanas. O Estados Unidos tiene un plan y ese plan ya está andando por tierras iranís metralleta en mano sin que lo sepamos, o esto acabará con una crisis global de dimensiones colosales.

Esa gente mantiene intacta su capacidad de control.
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Deviance #4 Deviance
#2 Yo lo veo lógico, están acorralados mientras los atacan a cañón.
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#6 Dav3n
#2 Indudablemente esta guerra la acabará perdiendo Irán si se alarga mucho

En qué realidad alternativa ves indudable que Irán pierda una guerra que ya ha ganado?

En la misma en la que Ucrania gana a Rusia? :shit:

Es Irán quien busca alargar la guerra precisamente para que disfrutemos de petroleo a 200 pavos igual que es EEUU quien al tercer día pretendía vender haber ganado ya.

Esa parte de tu análisis... Como que no.
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#5 amusgada
la noticia es de ayer, pero así que recuerde cargueros chinos ya van unos cuantos, otro bangladeshí también lo autorizaron, 1 de 14 turcos, tamién. Y ni una mina, oyes
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#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Minas no van a poner ya que tampoco podrían pasar sus barcos
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#8 Cualicuatrototem
Buscando aliados. Quizá en un futuro veremos en nuestras televisiones series como Friends iraní, películas sobre el sueño iraní y expresiones como el faro de oriente.
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Deviance #9 Deviance
#8 Igual es mejor ver un genocidio en directo y como los amos de la guerra hacen negocio por sus cojones morenos.
Eso lo pagamos tu, yo, y sobre todo..... la peña que está allí en los sitios destruidos. Los muertos ya han pagado suficiente.
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#10 Cualicuatrototem
#9 No entiendo la relación de tu comentario con el mío. Yo quería expresar que cuando occidente obtenga más de Irán (que pasen sus barcos) que de EEUU dejarán de ser tan malos unos y tan buenos otros.
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menéame