Irán afirma que muchos barcos pueden atravesar el estrecho de Ormuz si coordinan paso con su Armada

DUBAI, 12 mar (Reuters) - Muchos barcos aún pueden atravesar el estrecho de Ormuz si coordinan su paso con la Armada iraní, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ⁠de Irán, Esmaeil Baghaei, en declaraciones ⁠recogidas por la agencia de noticias Mehr.