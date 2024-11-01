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Ione Belarra visita a los dos trabajadores subidos a una grúa en Navantia tras amparo del Congreso

Ione Belarra visita a los dos trabajadores subidos a una grúa en Navantia tras amparo del Congreso  

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha visitado este viernes a los dos trabajadores que permanecen encaramados a una grúa en el astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz) tras obtener el amparo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para acceder a las instalaciones. Belarra ha explicado a los periodistas antes de verse con los operarios que la visita se produce tras 17 días de protesta de los dos trabajadores, cuya situación ha descrito como "sin baño, sin poder ver a sus familias" e "incomunicados gran parte del...

| etiquetas: ione , belarra , visita , dos , trabajadores , subidos , grúa , navantia , congreso
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5 comentarios
10 0 1 K 138 actualidad
Harkon #1 Harkon *
Imposible, si a mi me habían dicho que era imposible que Belarra pudiera entrar a Navantia como diputada tras haberlo pedido formalmente al congreso.

Vaya, así que sí que se podía pero aquí vinieron unos cuantos a negar la mayor. Me gustaría saber donde están ahora? Ah, sí, metiéndose la cabeza en el culo para variar.
4 K 67
Pertinax #5 Pertinax *
#1 Lo que se te dijo es que Navantia no podía permitir la visita con colchones o cualquier ayuda, porque ninguna empresa puede facilitar la asistencia a trabajadores que pongan en peligro su seguridad bajo pena de fuertes sanciones en caso de desgracia, en base a la Ley de Protección Laboral. Eso lo sabían tus heroínas favoritas.

Lo que ha sucedido aquí es que ahora la empresa tiene justificación para esa visita, porque tras el amparo del Congreso descargan responsabilidades.

Eso también lo sabéis, pero seguís vendiendo la bultaco del victimismo, porque pocas más os quedan.

Bonitos designores selectivos los tuyos, por cierto. Aprovecha, te queda poco tiempo de ñapa. :troll:
1 K 28
#2 Leon_Bocanegra
Son todos iguales :troll:
3 K 51
alfema #3 alfema *
¿Así que sólo hacía falta el amparo del Congreso para poder entrar?, ¿antes no lo tenía?

Relacionada: www.meneame.net/story/criticas-ione-belarra-podemos-querer-entrar-inst
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Harkon #4 Harkon
#3 La pidió ANTES y fue allí ante la falta de respuesta tras varios días, ahora tras la insistencia la han dejado entrar con esa autorizaciòn que antes NO le daban y de eso se quejó en su momento mientras TODOS negaban la mayor como Ignasi Guardáns que lelgó a decir que no la amparabva ninguna ley de la constitución o el congreso para entrar. Ahora parece sí que existe esa ley que antes se negaba que existiera, vaya.

Ignasi Guardans,

Esto es absolutamente ridículo.
Nada en la Constitución

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3 K 54

menéame