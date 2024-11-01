Ione Belarra visita a los dos trabajadores subidos a una grúa en Navantia tras amparo del Congreso  

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha visitado este viernes a los dos trabajadores que permanecen encaramados a una grúa en el astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz) tras obtener el amparo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para acceder a las instalaciones. Belarra ha explicado a los periodistas antes de verse con los operarios que la visita se produce tras 17 días de protesta de los dos trabajadores, cuya situación ha descrito como "sin baño, sin poder ver a sus familias" e "incomunicados gran parte del...
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Vaya, así que sí que se podía pero aquí vinieron unos cuantos a negar la mayor. Me gustaría saber donde están ahora? Ah, sí, metiéndose la cabeza en el culo para variar.
Lo que ha sucedido aquí es que ahora la empresa tiene justificación para esa visita, porque tras el amparo del Congreso descargan responsabilidades.
Eso también lo sabéis, pero seguís vendiendo la bultaco del victimismo, porque pocas más os quedan.
Bonitos designores selectivos los tuyos, por cierto. Aprovecha, te queda poco tiempo de ñapa.
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Ignasi Guardans,
Esto es absolutamente ridículo.
Nada en la Constitución
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