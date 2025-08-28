Intervienen 10.000 litros de gasolina preparados para abastecer a narcolanchas

En el marco de la estrategia de protección del dominio público marítimo-terrestre, así como la propia seguridad de la ciudadanía, la Comandancia de la Guardia Civil de Almería desarrolla de forma continua, diferentes actividades preventivas y activas contra las infraestructuras de apoyo a redes de narcotráfico y contrabando de combustible, conocido como “petaqueo”. Fruto de estas actividades en el periodo que comprende la última quincena de agosto, se ha intervenido cerca de 10.000 litros de combustible, una embarcación, tres vehículos, dos rem
| etiquetas: almería , guardia civil , intervienen , 10.000 litros , gasolina , narcolanchas
Mi padre cuando llena el depósito de gasoil para la calefacción del pueblo te lo puede confirmar
Asumes que afirmo algo absurdo que no tiene que ver con lo que digo.
Están llenando garrafas de 25 litros. Tú sabes dividir, así que imagina cuánta gente tiene que pasar por la gasolinera de uno en uno y piensa si eso no despierta sospechas. Por algo les habrán pillado.
Y en una autoservicio sin personal, normalmente hay que pagar con tarjeta. Así que imagina la red de tarjetas prepago para utilizar las autoservicio.
Los clanes de España nunca han llegado a mafia al estilo italiano más que nada por su bajo coeficiente intelectual, pero es que ahora ya tienen el dinero suficiente para comprarlo: (ingenieros,informáticos,politicos, abogados, asesores legales, asesores financieros, etc)