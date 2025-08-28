edición general
Intervienen 10.000 litros de gasolina preparados para abastecer a narcolanchas

En el marco de la estrategia de protección del dominio público marítimo-terrestre, así como la propia seguridad de la ciudadanía, la Comandancia de la Guardia Civil de Almería desarrolla de forma continua, diferentes actividades preventivas y activas contra las infraestructuras de apoyo a redes de narcotráfico y contrabando de combustible, conocido como “petaqueo”. Fruto de estas actividades en el periodo que comprende la última quincena de agosto, se ha intervenido cerca de 10.000 litros de combustible, una embarcación, tres vehículos, dos rem

etiquetas: almería , guardia civil , intervienen , 10.000 litros , gasolina , narcolanchas
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#6 Creo que te has pasado con un 0, un tractor según sea consume entre 50 y 100 litros de diésel al día
2 K 49
#11 EISev
#6 tractores gasolina, ya son raros ya
1 K 25
cosmonauta #1 cosmonauta
¿Cómo cojones se compran 10000 litros de gasofa sin despertar sospecha?
1 K 21
Morrison #2 Morrison
#1 Hombre, parece que si que la habían despertado xD
0 K 11
#7 Tronchador.
#2 No creo, irían a por droga y además han encontrado gasolina.
0 K 7
#4 Pivorexico
#1 Son 8.000 , bueno más bien 5.000
0 K 12
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#4 Son dos garrafas de 5 litros cada una y una no esta a tope.
0 K 20
blak #5 blak
#1 No suena nada difícil hacerlo sin que nadie sospeche. Ni que te pidieran el DNI en las gasolineras...
1 K 23
#10 EISev
#5 para pagos de 1000€ no vale el efectivo

Mi padre cuando llena el depósito de gasoil para la calefacción del pueblo te lo puede confirmar
0 K 11
#13 sliana
#10 insinuas que en vez de utilizar un ejército de recaderos han ido con un camión cargado de petacas y han pedido llenarlas con 10.000 litros de gasolina? Habrán pagado con la tarjeta Repsol, por eso de los puntos...
1 K 13
#15 EISev
#13 bonita falacia del hombre de paja.

Asumes que afirmo algo absurdo que no tiene que ver con lo que digo.

Están llenando garrafas de 25 litros. Tú sabes dividir, así que imagina cuánta gente tiene que pasar por la gasolinera de uno en uno y piensa si eso no despierta sospechas. Por algo les habrán pillado.

Y en una autoservicio sin personal, normalmente hay que pagar con tarjeta. Así que imagina la red de tarjetas prepago para utilizar las autoservicio.
0 K 11
powernergia #6 powernergia
#1 Un tractor consume 1000 litros en un día de diésel, no son cifras disparatadas, ni tiene que ser en un día.
0 K 13
platypu #12 platypu
#6 Me da que no...
0 K 9
#14 Tensk
#6 ¿Un tractor? Ni de coña, sólo si le pinchas el depósito.
0 K 12
Professor #3 Professor *
Si no se cortan cabezas de los clanes desde ya, en 10 años tenemos narco-estado en el sur de España.

Los clanes de España nunca han llegado a mafia al estilo italiano más que nada por su bajo coeficiente intelectual, pero es que ahora ya tienen el dinero suficiente para comprarlo: (ingenieros,informáticos,politicos, abogados, asesores legales, asesores financieros, etc)
0 K 6

