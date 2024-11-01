Internet Archive, en recuerdo de las mascotas de la web que fueron: "404, pero nunca olvidadas" [Ing]  

Todas las entregas de premios tienen su sección «In Memoriam». ¿Por qué debería ser diferente en Internet? Únete a Internet Archive para recordar a los queridos iconos desaparecidos de los inicios de la web: el títere de Pets.com, Jeeves, el hámster de HamsterDance, el compañero de carrera de AIM, la ballena Fail Whale, el chico de Under Construction, el chico de «Dude, You're Getting a Dell» y el chimpancé de E*Trade. Este vídeo se reprodujo durante la celebración de Internet Archive, «The Web We've Built», el 22 de Octubre de 2025.
| etiquetas: historia , web , internet , gráficos , mascotas