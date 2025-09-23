edición general
Interior nombra al comisario responsable de las infiltraciones en movimientos sociales como 'número tres' del Ministerio

Marlaska designa a Eugenio Pereiro, exjefe de la Comisaría General de Información, como Director General de Coordinación y Estudios, tras su implicación en operaciones de infiltración policial.

makinavaja
Los perros fieles siempre reciben recompensas... :-D :-D
mcfgdbbn3
Mirad lo positivo: si tenéis una asociación social os aseguráis un mínimo de participación. xD
Lo más negativo: si ligas no sabes si es un ligue de verdad o si están llevando demasiado lejos el papel de infiltrado. :-(
sierra6
#2 Mira lo positivo: debajo del coche.
mcfgdbbn3
#4: Esa es otra: deberían hacer una ley que permita a los ciudadanos acceder a todos los datos espiados.

"¿Me vas a espiar? No me gustaría, pero al menos, haz algo útil por mí."
Supercinexin
Es bueno que esté Marlaska en el puesto: por vez primera en la Democracia tenemos un Ministro del Interior que es un auténtico experto en dar por culo. Un ministro con una dilatada experiencia en lo suyo, como tantas veces ha exigido la ciudadanía jajaja
aupaatu
Es curioso que un gobierno que se vende como izquierda se preocupe de investigar a las organizaciones colaborativas y sociales mientras crecen las agresiones de neonazis a los colectivos más reivindicativos y progresistas.
Y le parece lógico permitir un sindicato de extrema derecha en las fuerzas de seguridad del estado
