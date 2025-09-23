Interceptan una baraja con una radiación 4.000 veces superior a la normal

Agentes del aeropuerto moscovita de Sheremétievo detectaron este martes una baraja de naipes altamente radiactivos en el equipaje de un pasajero procedente de China. La Aduana rusa señaló que los naipes radiactivos suelen ser usados para hacer trampas en los juegos de azar, ya que los estafadores pueden identificar con ayuda de dosímetros las cartas de los contrincantes.