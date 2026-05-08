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Instagram suprime desde hoy la encriptación de extremo a extremo de los mensajes personales entre usuarios
Los empleados de Meta e incluso los funcionarios gubernamentales podrán desde este viernes acceder al contenido de las comunicaciones entre los usuarios
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#1
alpoza
"por la gran cantidad de material de abuso sexual infantil detectado en internet. La compañía podrá ahora supervisar los mensajes directos y las llamadas en busca de contenidos de acoso y captación de menores con fines sexuales"
Es la escusa comodín para arremeter contra la intimidad en la red.
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#4
roybatty
#1
el terrorismo está celoso
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#5
NO86
*
#1
No sé si arremeten o sería mejor otro verbo, pero Meta ya usaba esa intimidad para entrenar su IA
0
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#2
pepel
Dupe:
www.meneame.net/story/ia-podra-ver-todos-mensajes-privados-instagram-p
0
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#3
Nihil_1337
Si quieres intimidad en tus mensajes no uses mierdas de zuckemberg. Tan solo están "legalizando" algo que ya hacen baño cuerda.
1
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Es la escusa comodín para arremeter contra la intimidad en la red.