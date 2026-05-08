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Instagram suprime desde hoy la encriptación de extremo a extremo de los mensajes personales entre usuarios

Instagram suprime desde hoy la encriptación de extremo a extremo de los mensajes personales entre usuarios

Los empleados de Meta e incluso los funcionarios gubernamentales podrán desde este viernes acceder al contenido de las comunicaciones entre los usuarios

| etiquetas: instagram , extremo a extremo , encriptación , privacidad
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5 comentarios
14 3 4 K 114 tecnología
alpoza #1 alpoza
"por la gran cantidad de material de abuso sexual infantil detectado en internet. La compañía podrá ahora supervisar los mensajes directos y las llamadas en busca de contenidos de acoso y captación de menores con fines sexuales"

Es la escusa comodín para arremeter contra la intimidad en la red.
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roybatty #4 roybatty
#1 el terrorismo está celoso
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#5 NO86 *
#1 No sé si arremeten o sería mejor otro verbo, pero Meta ya usaba esa intimidad para entrenar su IA
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Nihil_1337 #3 Nihil_1337
Si quieres intimidad en tus mensajes no uses mierdas de zuckemberg. Tan solo están "legalizando" algo que ya hacen baño cuerda.
1 K 14

menéame