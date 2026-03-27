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Un informe confirma que China ha desplegado 200 aviones convertidos en drones en bases cercanas a Taiwán

Un informe confirma que China ha desplegado 200 aviones convertidos en drones en bases cercanas a Taiwán

Las imágenes satelitales muestran lo que parecen ser líneas de aviones cortos y de alas en flecha que coinciden con la forma de cazas J-6.

| etiquetas: china , taiwán , drones
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3 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Esto quiero verlo
Si pueden convertir un avion en un dron, va a ser epico
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#2 CosaCosa
#1 no creo que sea tan dificil rrealmente
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manbobi #3 manbobi
#1 Eso lleva corriendo desde prácticamente el inicio de la aviación.
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menéame