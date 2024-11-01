edición general
El informático que despertó después de 10 años en coma

Hace diez años, lo cool era programar en Ruby y desplegar en Heroku. Le pregunté a Yeray que cómo había quedado todo eso, pero solo me respondió con una sonrisa melancólica.

Pacman #1 Pacman
Artículo gracioso y melancólico. Me ha gustado.

Excepto el anuncio ese que te comes en medio y empiezas a leerlo pensando que es parte del artículo.
eso también le sorprendería al del coma y el clickbait, claro.
