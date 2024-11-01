·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10167
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
11135
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
6821
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
4672
clics
China se mofa de EEUU tras exhibir su brutal poderío militar: "Si el Pentágono pidiera pizza y misiles DF-61, los DF-61 llegarían primero"
4667
clics
La bici de Benjamín
más votadas
546
Según la DEA el 0% de la cocaína incautada en EE.UU. proviene de Venezuela
526
La operación secreta contra Pedro Sánchez: seguimientos personales, hackeos y espionaje político desde 2014 con Rajoy de presidente
502
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
354
Chat Control 2.0: el plan de vigilancia masiva que quiere implementar la Unión Europea
460
Identificado el cuarto integrante del comando ultra que atentó contra el periodista de Diario Red
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
18
clics
El informático que despertó después de 10 años en coma
Hace diez años, lo cool era programar en Ruby y desplegar en Heroku. Le pregunté a Yeray que cómo había quedado todo eso, pero solo me respondió con una sonrisa melancólica.
|
etiquetas
:
programación
,
código
,
desarrollo
,
devops
3
0
0
K
41
tecnología
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
41
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pacman
Artículo gracioso y melancólico. Me ha gustado.
Excepto el anuncio ese que te comes en medio y empiezas a leerlo pensando que es parte del artículo.
eso también le sorprendería al del coma y el clickbait, claro.
1
K
32
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Excepto el anuncio ese que te comes en medio y empiezas a leerlo pensando que es parte del artículo.
eso también le sorprendería al del coma y el clickbait, claro.