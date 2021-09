Información del enlace Por qué usar la cabeza demasiado va en contra de pensar inteligentemente

"Usa la cabeza": la frase se repite una y otra vez a lo largo de nuestras vidas a modo de consejo o, incluso, de regaño.



Es que la sociedad actual gira en torno al cerebro y su poder.



Le llaman "una maravilla insondable, la estructura más compleja del universo", escribe la periodista científica Annie Murphy Paul en su reciente libro "Mente extendida: el poder de pensar fuera del cerebro" (Extended Mind: The Power of Thinking Outside the Brain).



"El cerebro es realmente asombroso", le dice a BBC Mundo, "pero también es muy limitado".