Una 'influencer' comparte su "reportaje de embarazo" tapando la cara de la madre subrogada

Como se puede ver a través de su perfil, La pareja ha compartido un reportaje fotográfico con el que han plasmado el embarazo. Pero, debido a que la influencer no se encuentra embarazada, en lugar de mostrar la cara de la "portadora subrogada", como llaman a la mujer, solo ha enseñado su barriga. Así, aunque ambas posan delante de la cámara haciendo un corazón con las manos, Kenzy le tapa el rostro con un ramo de flores.