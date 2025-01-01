edición general
Una 'influencer' comparte su "reportaje de embarazo" tapando la cara de la madre subrogada

Una 'influencer' comparte su "reportaje de embarazo" tapando la cara de la madre subrogada

Como se puede ver a través de su perfil, La pareja ha compartido un reportaje fotográfico con el que han plasmado el embarazo. Pero, debido a que la influencer no se encuentra embarazada, en lugar de mostrar la cara de la "portadora subrogada", como llaman a la mujer, solo ha enseñado su barriga. Así, aunque ambas posan delante de la cámara haciendo un corazón con las manos, Kenzy le tapa el rostro con un ramo de flores.

10 comentarios
Connect #7 Connect
Es mentira. A la mujer embarazada se le ve la cara en todo momento
www.instagram.com/p/C9QBEiJv6H3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=

Mucho criticar pero el diario tampoco es que sea muy ético diciendo mentiras para ganar clicks.
Postmeteo #10 Postmeteo
Esta noticia es un bulo. Como bien indica #7 se le ve la cara en todo momento en el Instagram
woody_alien #5 woody_alien
Gilipollers, contenidos gilipollers, seguidores gilipollers.
Kleshk #1 Kleshk
¿Que mierda es esto...?
frg #4 frg
#1 Escoria haciendo de escoria, o algo similar.
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Traficantes de seres humanos.
#2 diablos_maiq
#0 ¿Te encuentras bien? No te pega poner una noticia tan insustancial.
#6 k-loc
#2 No es una noticia insustancial. Se trata de dar visibilidad a lo que unos llaman embarazo subrogado y en lenguaje normal viene siendo comprar una persona. Antiguamente se comerciaba en los mercados de esclavos, pagabas y te llevabas una persona o 20 a casa y disponías de ella a tu antojo. Ahora haces lo mismo, pero quedando súper kuki en Instagram. Que mona ella. Una buena patada en los dientes es lo que merece.
Postmeteo #9 Postmeteo
#6 Hombre estando en contra de pagar para que otra conciba un niño, compararlo von la esclavitud me parece exagerado. Si solo sea porque aquí la preñable acepta voluntariamente el papel
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#2 la única insustancial aquí es la influencet traficante de humanos
