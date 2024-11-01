edición general
La industria de la Unión Europea, en declive desde los años 90

El peso del sector en el PIB es seis puntos más bajo que hace tres décadas. La reindustrialización se diluye entre la falta de inversión y la división política.

etiquetas: industria , política , unión europea
#2 Pixmac
Deslocalizaron la producción, abandonaron la innovación y quisieron compensar todo con fabricar más barato para ganar más. Lo de siempre, pan para hoy y hambre para mañana.
#1 Kasterot
Aquí fuimos unos visionarios. Alemania nos hizo ver lo necesario de una reconversión industrial ( muy convenir te para su industria) y ahí que nos lanzamos a desmantelar acerías, astilleros y demás.
Como no recordar el caso del astillero euskalduna como uno de los hitos más conocidos
#4 borteixo
#1 nah ahora son ellos los que desmantelan acerías.
#5 Kasterot
#4 40 años después.
#3 ixo
Que fabriquen los chinos... :palm: :wall: :palm:
#6 AlexGuevara
Me da a mí que grandes fortunas europeas han invertido o comprado acciones de empresas USA una de las razones que explican la creciente humillación de Europa ante Trump
