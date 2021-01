Indignación en Suecia por el viaje a Canarias de quien pide a los suecos que no viajen durante la pandemia

Dan Eliasson ocupa el cargo de director general de la Agencia de Contingencias Civiles de Suecia, organismo encargado de emitir las recomendaciones a la ciudadanía sobre qué hacer y qué no durante la pandemia del coronavirus. Entre las guías emitidas está la de restringir los viajes y no salir del país. Algo que él mismo no ha hecho. El sábado fue fotografiado en el aeropuerto de Las Palmas y su viaje ocupa titulares en un país donde está siendo objeto de críticas por no seguir su propia recomendación.