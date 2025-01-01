edición general
India llama al boicot de productos de EE.UU. tras nuevos aranceles y despierta ola nacionalista

Partidarios del primer ministro de India, Narendra Modi, están promoviendo un boicot contra productos originarios de Estados Unidos, tras la reciente decisión de la Administración Trump de imponer aranceles adicionales del 25 % a las importaciones indias. Esta medida ha generado una respuesta nacionalista en la potencia asiática. La nación más poblada del mundo representa un mercado crucial para muchas empresas norteamericanas.

Sandman #1 Sandman
"¡Todo está saliendo a pedir de Milhouse Trump!"  media
#7 mancebador *
#1 #6 Hombre, pues considerando que la balanza comercial es 45.000 millones de dólares favorable a India, volverse muy nacionalista y anti americano igual no es lo que más les conviene a los indios.
meneandro #9 meneandro
#7 Pues qué quieres que te diga, si la india invirtiese en si misma y lograse que toda esa balanza comercial que pierde por un lado se consumiese en principio en mercado interno y secundariamente en exportaciones a otros países... saldría ganando por todos lados.
#10 mancebador
#9 La economía no funciona así.
meneandro #11 meneandro
#10 ¿Quieres decir que avivar un mercado potencial de más de mil millones de habitantes, donde la riqueza se va a quedar en casa no tiene sentido? en la india hay mucha disparidad de consumo y ganancias, conque se equilibre eso ya serían superpotencia...
emmett_brown #4 emmett_brown
Lo mismo que deberíamos hacer nosotros.
- Microsoft? Linux
- IPhone? Huawei
- Amazon? Rakuten, AliExpress
- Tesla? BYD
- F35? Rafale
Etc.

Y se acaba la tontería.
#8 Otrebla8002
#4 te doy la razón.
- bicicletas? Orbea, BH, WRC
- Kindle? Pocketbook
. Levis, Nike? Cientos de fabricantes españoles y europeos.
- buscador? Quant.
.
.
.
Apotropeo #2 Apotropeo
Lo malo de tanta tontada es que también nos afectará a nosotros.
Una vez arranca el sentimiento patrio ,primero afectará a los yanquis, luego a todos los demás.

Estarán los chinos frotándose las manos, viendo cómo el agente naranja, en vez de a Vietnam, está vez ataca a USA
#5 lordban
"y despierta ola nacionalista"

Alguien no se ha enterado que en la India los ultranacionalistas llevan gobernando años.
meneandro #6 meneandro
Quieren productos estadounidenses hechos en estados unidos y no se dan cuenta de que otros pueden hacer lo mismo y se van a cerrar muchísimos mercados y muy potentes. Una pena que la UE seamos tan tontos como para no verlo o invertir en alternativas (propias o de terceros países) salvo para cosas concretas que dan mucha publicidad.
