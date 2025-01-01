India llama al boicot de productos de EE.UU. tras nuevos aranceles y despierta ola nacionalista

Partidarios del primer ministro de India, Narendra Modi, están promoviendo un boicot contra productos originarios de Estados Unidos, tras la reciente decisión de la Administración Trump de imponer aranceles adicionales del 25 % a las importaciones indias. Esta medida ha generado una respuesta nacionalista en la potencia asiática. La nación más poblada del mundo representa un mercado crucial para muchas empresas norteamericanas.