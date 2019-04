Las incongruencias del Corán

El Corán es considerado perfecto e inimitable por lo que, aunque se asegure que un tercio de él tiene orígenes cristianos preislámicos, no debería sufrir de contradicciones como la Biblia. A pesar de sus afirmaciones absurdas, podría mantener la coherencia interna y no caer en los mismos errores que el texto cristiano, pero veremos que ese no es el caso.