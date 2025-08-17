Incendios en Galicia | Los tres mayores fuegos que arrasan Galicia ya son los más voraces de toda la historia

Los incendios de este verano se acercan a las 63.000 hectáreas afectadas y amenaza con batir los registros de la terrible campaña de 2017 - Más de una decena de frentes permanecen descontrolados y la provincia de Ourense se enfrenta a seis monstruos de fuego que superan el millar de hectáreas. Las comunicaciones ferroviarias con Madrid se mantienen suspendidas, al menos, hasta el mediodía del este lunes. La Guardia Civil continúa recomendando no usar la autovía A-52 y la carretera nacional N-525 que unen la comunidad gallega con Castilla y León
| etiquetas: incendios , galicia , arde , fuego
Y lo que vamos a disfrutar riéndonos de algo como tú. Vamos, como llevamos haciendo las personas normales desde 2018.
Ah, y también os ajustaremos las cuentas por esos 228 valencianos asesinados y esas centenares de miles de hectáreas arrasadas. Los cómplices también debéis rendir cuentas
Yo diría que viendo lo visto en las últimas crisis que nos han azotado en la nación… vamos a hincharnos a ver muertos y destrozos por mala gestión y recortes
Cc #9
Era un record difícil de alcanzar, pero lo han conseguido.
Y volverán a arder los montes, y seguirá siendo culpa de Sánchez incluso aunque no gobierne porque "la herencia recibida".