Incendios en Galicia | Los tres mayores fuegos que arrasan Galicia ya son los más voraces de toda la historia

Los incendios de este verano se acercan a las 63.000 hectáreas afectadas y amenaza con batir los registros de la terrible campaña de 2017 - Más de una decena de frentes permanecen descontrolados y la provincia de Ourense se enfrenta a seis monstruos de fuego que superan el millar de hectáreas. Las comunicaciones ferroviarias con Madrid se mantienen suspendidas, al menos, hasta el mediodía del este lunes. La Guardia Civil continúa recomendando no usar la autovía A-52 y la carretera nacional N-525 que unen la comunidad gallega con Castilla y León

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
El PP quiere batir algún tipo de récord?
7
valandildeandunie #2 valandildeandunie *
#1 Está usando esto de laboratorio para comprobar empíricamente cuan subnormales son sus votantes y cuantas mentiras son capaces de tragar.
2
Barney_77 #8 Barney_77
#1 #2 Os vais a hinchar de tragar bilis cuando gobierne la mierda del PP y los subnormales nazis de VOX
0
valandildeandunie #9 valandildeandunie *
#8 Pues viendo el panorama diría que el que va a continuar tragando polla sanchista hasta 2031 eres tú después de ver que tu voto a la escoria del PP no ha valido para nada. Bueno, sí, para asesinar a 228 valencianos y llevarse por delante centenares de miles de hectáreas de nuestros bosques.

Y lo que vamos a disfrutar riéndonos de algo como tú. Vamos, como llevamos haciendo las personas normales desde 2018.

Ah, y también os ajustaremos las cuentas por esos 228 valencianos asesinados y esas centenares de miles de hectáreas arrasadas. Los cómplices también debéis rendir cuentas
2
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso *
#8 bilis, ya querríais?

Yo diría que viendo lo visto en las últimas crisis que nos han azotado en la nación… vamos a hincharnos a ver muertos y destrozos por mala gestión y recortes

Cc #9
2
Ludovicio #11 Ludovicio
#8 No se porqué lo celebras si sabes que son la peor opción.
0
satchafunkilus #6 satchafunkilus
#1 De momento está batiendo el de echarle las culpas de todo al gobierno.

Era un record difícil de alcanzar, pero lo han conseguido.
1
Mark_ #7 Mark_
#1 si, el de votos. Me juego lo que quieras a que después de todo esto, seguirán manteniendo sus alcaldías, incluso ganando muchas más porque claro, "perrosanxe y el comunismo".

Y volverán a arder los montes, y seguirá siendo culpa de Sánchez incluso aunque no gobierne porque "la herencia recibida".
0
calde #12 calde *
#1 son así de competitivos... a ver cuán tontos pueden llegar a ser sus votontos!
0
bronco1890 #4 bronco1890
Ya han encontrado al culpable...  media
0
#5 Leon_Bocanegra
#4 puto perro sanxe!
0

