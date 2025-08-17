Incendios en Galicia | Los tres mayores fuegos que arrasan Galicia ya son los más voraces de toda la historia

Los incendios de este verano se acercan a las 63.000 hectáreas afectadas y amenaza con batir los registros de la terrible campaña de 2017 - Más de una decena de frentes permanecen descontrolados y la provincia de Ourense se enfrenta a seis monstruos de fuego que superan el millar de hectáreas. Las comunicaciones ferroviarias con Madrid se mantienen suspendidas, al menos, hasta el mediodía del este lunes. La Guardia Civil continúa recomendando no usar la autovía A-52 y la carretera nacional N-525 que unen la comunidad gallega con Castilla y León