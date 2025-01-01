Incautada la mayor partida de MDMA en Galicia en un centro de suministro de droga sintética en Ordes (A Coruña)

La Guardia Civil consiguió desmantelar en el ayuntamiento coruñés de Ordes un centro de suministro de drogas sintéticas que operaba a gran escala. La actuación, enmarcada en la Operación Mixturas, concluyó con la detención de un individuo y la incautación de una de las mayores partidas de MDMA y MDA de los últimos años en la comunidad. El dispositivo, fruto de la colaboración ciudadana, se inició tras las denuncias de vecinos que alertaron sobre un constante trasiego de vehículos y olores compatibles con el cultivo de marihuana en una vivienda