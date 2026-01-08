Iñaki Anasagasti, exsenador del PNV: “Zapatero ha sido un blanqueador de la dictadura en Venezuela”

Una de las voces más críticas con respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, debido a su vinculación con Venezuela, es Iñaki Anasagasti. El exportavoz del PNV en el Congreso lleva días, desde que se produjo el ataque de Trump, poniendo el foco en el expresidente del Gobierno en diferentes espacios televisivos. Su última intervención se produjo en ‘Espejo Público’ donde afirmó que “Zapatero ha sido un blanqueador de la dictadura en Venezuela”. La vinculación del expresidente socialista con el país sudamericano...
Defendiendo siempre lamerle el culo a los anglosajones.
Para muestra, la increíble tendencia prosionista de gentuza nacionalista como Pilar Rahola.
Se sabía desde hace tiempo.
Como es importante mi opinión del Emerito ¿lo de Zapatero que te parece?
Porque no podemos pedir ajuticiar a unos y a otros dejarlos tranquilos disfrutando
#2