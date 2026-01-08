Iñaki Anasagasti, exsenador del PNV: “Zapatero ha sido un blanqueador de la dictadura en Venezuela”

Una de las voces más críticas con respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, debido a su vinculación con Venezuela, es Iñaki Anasagasti. El exportavoz del PNV en el Congreso lleva días, desde que se produjo el ataque de Trump, poniendo el foco en el expresidente del Gobierno en diferentes espacios televisivos. Su última intervención se produjo en ‘Espejo Público’ donde afirmó que “Zapatero ha sido un blanqueador de la dictadura en Venezuela”. La vinculación del expresidente socialista con el país sudamericano...