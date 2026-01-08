edición general
Iñaki Anasagasti, exsenador del PNV: “Zapatero ha sido un blanqueador de la dictadura en Venezuela”

Una de las voces más críticas con respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, debido a su vinculación con Venezuela, es Iñaki Anasagasti. El exportavoz del PNV en el Congreso lleva días, desde que se produjo el ataque de Trump, poniendo el foco en el expresidente del Gobierno en diferentes espacios televisivos. Su última intervención se produjo en ‘Espejo Público’ donde afirmó que “Zapatero ha sido un blanqueador de la dictadura en Venezuela”. La vinculación del expresidente socialista con el país sudamericano...

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
La cara Juan, la cara
5 K 90
#13 Borgiano
#1 Veo que no desmientes a Anasagasti
2 K 26
Febrero2034 #32 Febrero2034
#13 Ni tiene opinión que Zapatero vaya blanqueando a un dictador.
0 K 6
DORO.C #3 DORO.C
Algunos pretenden que nos creamos que Zapatero ha ayudado a liberar a los españoles secuestrados, que no retenidos, cuando lo único que hace Zapatero es blanquear la dictadura de Venezuela y mirar por sus sucios intereses.
5 K 72
#6 anamabel
#3 El PNV en la misma línea tradicional que los convergentes (ahora Junts)

Defendiendo siempre lamerle el culo a los anglosajones.

Para muestra, la increíble tendencia prosionista de gentuza nacionalista como Pilar Rahola.
#8 DORO.C
DORO.C #8 DORO.C
#6 ¿Qué cojones tendrá que ver? A nadie le gusta el loco de Trump, pero los hechos son los hechos. Si Trump no hubiera secuestrado a Maduro no hubiéramos visto la liberación de los españoles secuestrados. Ni Zapatero ni historias.
3 K 42
#11 anamabel
#8 Tiene que ver con que has puesto a un tipo del PNV. Las declaraciones de este señor están condicionadas por la agenda de su partido: tradicionalista, liberal conservador, nido de ex-carlistas antidemócratas, nacionalcatólico...todo eso es importante para entender porqué su comentario es totalmente sesgado. Además, lo que dice es objetivamente falso. Zapatero básicamente ha hecho lo que debería hacer todo político español: defender los históricos intereses españoles en Sudamérica. Pero es que el PNV es precisamente antiespañol
2 K 27
Febrero2034 #5 Febrero2034
No ha salido ninguna noticia sobre las torturas en Venezuela en portada en Meneame. No va a salir esto tampoco. Ahora a Zapatero le están haciendo una Campaña de Comunicación para blanquearlo, pero lo cierto es q nos hemos enterado que habia presos politicos españoles después de lo hecho por Trump.
3 K 37
#7 diablos_maiq
#5 habla por ti.
0 K 10
Febrero2034 #10 Febrero2034
#7 Si claro, hablo por mi. A mi me preocupa que sepamos ahora que había presos políticos ESPAÑOLES en Venezuela. Se ve que son presos políticos buenos
1 K 14
#12 diablos_maiq
#10 Se ve que estás poco informado.
Se sabía desde hace tiempo.
0 K 10
Febrero2034 #17 Febrero2034
#15 #12 Claro que lo sabia, pero no por esta web, obviamente, pq aquí las torturas a españoles en Venezuela no interesó.
1 K 14
#19 diablos_maiq *
#17 me pareció ver un lindo blanco móvil...
0 K 10
#23 pascuaI
#17 Pues yo leí la noticia en esta web también, puedes usar el buscador y verás que hay varias relativas al tema, cuando sucedió. Ahora bien, sobre que hubiesen sido torturados es verdad que no había leído nada. Ni aquí ni en el Wall Street Journal.
0 K 7
wata #24 wata
#17 Cuantas subiste tú para que nos pudiéramos enterar?
0 K 11
Febrero2034 #31 Febrero2034
#24 Ya conozco esta web, llevo 19 años en ella (como mi antiguo usuario FunFrock). Y solo hay q pegarle un vistazo a las busquedas, ahí si que se ve como llegan las noticias
0 K 6
#15 pascuaI
#10 ¿Qué culpa tienen los demás de que tú no hayas leido las noticias de cuando estos españoles fueron detenidos? Porque anda que no dieron la turra en la tele.
0 K 7
SMaSeR #25 SMaSeR
#10 A ver Astrosurfer, habla por ti. Si no te enteras de na no es problema de los demás .
0 K 6
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso *
#5 y como defines lo de que tengamos al emérito en una dictadura a gastos pagos donde se tortura y persigue a gente? Es por comparar
0 K 20
Febrero2034 #18 Febrero2034 *
#16 Muy mal. El Rey Emerito debería de estar en España y dejar de que sus nietos vayan y vuelvan solo para traer y blanquear el dinero. Debería de estar aquí y pagar lo que debe.

Como es importante mi opinión del Emerito ¿lo de Zapatero que te parece?

Como es importante mi opinión del Emerito ¿lo de Zapatero que te parece?
1 K 14
Verdaderofalso #20 Verdaderofalso
#18 pues si, para no caer en la hipocresía que ronda últimamente.

Porque no podemos pedir ajuticiar a unos y a otros dejarlos tranquilos disfrutando
0 K 20
Febrero2034 #22 Febrero2034
#20 ¿Y tu opinión de Zapatero cual es?
#29 VFR
#29 VFR
#22 :popcorn: :popcorn: :popcorn:
0 K 8
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
Tampoco seamos tan duros, seguro que no lo habra hecho gratis
2 K 32
LázaroCodesal #9 LázaroCodesal
Y bien que le pagaron,¡¡¡ con minas de oro¡¡¡
#2 :troll: :troll:
#2 :troll: :troll:
1 K 15
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
decir blanqueador es bastante blanqueador creo yo
1 K 15
PijoProgre #26 PijoProgre
Y Monedero otro que tal. Tienen la cara de hormigón armado los impresentables
1 K 15
#14 Suleiman
El amigo de Repsol?
#28 frg
frg #28 frg
Pero, ¿le queda a Anasagasti, o al PNV, alguna credibilidad?
0 K 11
Huginn #21 Huginn
Que va a decir el seguidor de Carriles, que se quejaba de Chávez pero que nunca dijo nada sobre la situación anterior en la que se encontraba Venezuela...
0 K 11
#30 Poligrafo
Hbara que sacar, oooootra vez, la foto/video de Aznar con Chavez no?
0 K 8
#27 mam23
¿esta gente es la que luego los recolocan como asesores en Repsol o alguna electrica?
0 K 7

